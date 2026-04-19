Ляп года в УПЛ: видео курьезного автогола в матче "Кривбасс" - "Рух", который стоит изучить покадрово

УПЛ, 24-й тур

"Кривбасс" - "Рух" - 3:0

Голы: Товарницкий, 15 (автогол), Ясинский, 45+4 (автогол), Юрчец, 67

Удаление: Алмазбеков ("Рух"), 74 (вторая желтая)

Бенефис автоголов и вратарская драма

Начало встречи оказалось шокирующим для львовян. Уже на 15-й минуте произошел эпизод, который мгновенно стал кандидатом на статус "ляпа года".

После обычного вбрасывания из аута защитник "Руха" Алексей Товарницкий отдал мягкую передачу назад на своего голкипера. 18-летний дебютант сезона Егор Клименко не смог укротить мяч, позволив ему пройти под ногой прямо в сетку ворот.

Не успели гости прийти в себя, как под занавес первого тайма произошел второй несчастный случай. После острого прострела Глейкера Мендозы защитник "Руха" Владимир Ясинский, пытаясь перехватить мяч, срезал его в собственные ворота - 2:0 еще до перерыва.

Разгром и приговор от Юрчеца

Во втором тайме преимущество команды Патрика ван Леувена стало тотальным. На 67-й минуте Ян Юрчец филигранным ударом со штрафного перебросил стенку, попав в ближний угол. Юный Клименко не успел среагировать на выстрел, и счет стал разгромным.

Ситуация для львовян стала безнадежной после удаления Бекназа Алмазбекова. Защитник получил вторую желтую карточку за грубый фол, оставив свою команду доигрывать в меньшинстве.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Кривбасс" с 40 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ. "Рух" с 20 очками продолжает находиться в опасной зоне, оставаясь на 14-м месте.