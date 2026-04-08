Лунін творив дива, але Мюнхен виніс свій вирок: що накоїв "Реал" у першій битві ЛЧ

Мадридський "Реал" розпочав чвертьфінальну стадію найпрестижнішого єврокубка з поразки у Німеччині. Попри результативні дії зіркових форвардів та сейви українця Андрія Луніна, мюнхенці здобули мінімальну перевагу.
Перша частина протистояння на "Альянц Арені" пройшла під диктовку господарів. "Баварія" зуміла конвертувати ігрову перевагу у забитий м'яч під завісу першого тайму - на 41-й хвилині відзначився Луїс Діас.
Одразу після перерви Гаррі Кейн зміцнив лідерство німецького гранда, змусивши "вершкових" йти у ва-банк.
Надію на камбек іспанському колективу подарував Кіліан Мбаппе, який на 74-й хвилині скоротив відставання до мінімуму.
Втім, фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців з рахунком 2:1.
Для команд це була перша очна зустріч з моменту півфіналу 2024 року, коли сильнішим виявився мадридський клуб.
Український голкіпер Андрій Лунін знову з'явився у рамці воріт мадридців з перших хвилин.
Це вже третій поспіль вихід воротаря у старті після того, як основний страж воріт Тібо Куртуа вибув через травму.
Протягом усього поєдинку Лунін продемонстрував впевнену гру, записавши на свій рахунок 5 сейвів, більшість з яких - після небезпечних дальніх ударів.
Окрім роботи на лінії, українець активно долучався до розіграшів м'яча та боротьби у повітрі:
Найвищу оцінку за матч отримав капітан "Баварії" Мануель Ноєр - аналітичний портал SofaScore поставив йому 8,9 бала.
У складі "Реала" поза конкуренцією виявився Андрій Лунін.
Українець став найкращим гравцем мадридців з оцінкою 8,0, випередивши навіть автора забитого м'яча Мбаппе (7,9) та Трена Александра-Арнольда (7,5).
Доля путівки до наступного раунду вирішиться на "Сантьяго Бернабеу".
Повторна зустріч між "Реалом" та "Баварією" запланована на середу, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
