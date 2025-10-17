Лунін та зірки "Реала" отримали новенькі BMW: які моделі обрали Мбаппе, Вінісіус та інші (фото та відео)

Футболісти мадридського "Реала" отримали нові автомобілі від офіційного партнера клубу – компанії BMW.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Компанія BMW вже четвертий рік поспіль є офіційним партнером "Реала". Усі гравці команди отримали можливість самостійно обрати модель авто.
Більшість гравців віддали перевагу електричним моделям BMW i7, iX або гібридним XM. Проте український воротар Андрій Лунін став єдиним, хто обрав неелектричний варіант – потужний BMW M5 у темнозеленому кольорі.
Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)
Гібридна спортивна модель BMW M5 має комбіновану потужність 727 к.с. і розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди. Під капотом – 4,4-літровий V8 бітурбо (585 к.с.) у парі з електромотором на 197 к.с.
Авто оснащене восьмиступеневою автоматичною трансмісією з повним приводом. Акумулятор ємністю 22,1 кВт·год (18,6 кВт·год корисної) дозволяє долати до 69 км у повністю електричному режимі.
Вартість BMW M5 стартує від 164,5 тис. євро за версію седан і 167,1 тис. євро за версію турінг.
Машини надані в оренду на один рік та будуть у користуванні футболістів протягом сезону.
Вибір футболістів "Реала":
Кіліан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)
Раніше ми опублікували рейтинг найбагатших футболістів світу.
Також повідомили, що престижна футбольна премія отримала фінальний список претендентів.