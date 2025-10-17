Лунін та зірки "Реала" отримали новенькі BMW: які моделі обрали Мбаппе, Вінісіус та інші (фото та відео)

Автомобільні смаки "вершкових"

Компанія BMW вже четвертий рік поспіль є офіційним партнером "Реала". Усі гравці команди отримали можливість самостійно обрати модель авто.

Більшість гравців віддали перевагу електричним моделям BMW i7, iX або гібридним XM. Проте український воротар Андрій Лунін став єдиним, хто обрав неелектричний варіант – потужний BMW M5 у темнозеленому кольорі.

Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)

Вибір Луніна

Гібридна спортивна модель BMW M5 має комбіновану потужність 727 к.с. і розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди. Під капотом – 4,4-літровий V8 бітурбо (585 к.с.) у парі з електромотором на 197 к.с.

Авто оснащене восьмиступеневою автоматичною трансмісією з повним приводом. Акумулятор ємністю 22,1 кВт·год (18,6 кВт·год корисної) дозволяє долати до 69 км у повністю електричному режимі.

Вартість BMW M5 стартує від 164,5 тис. євро за версію седан і 167,1 тис. євро за версію турінг.

Хто яку модель обрав

Машини надані в оренду на один рік та будуть у користуванні футболістів протягом сезону.

Вибір футболістів "Реала":

Хабі Алонсо: BMW i7

Куртуа: BMW XM

Карвахаль: BMW i7 M70

Мілітао: BMW i7 xDrive 60

Алаба: BMW i7 xDrive 60

Беллінгем: BMW XM

Камавінга: BMW iX 60

Вінісіус: BMW i7 xDrive 60

Вальверде: BMW XM

Ендрік: BMW i7 xDrive 60

Мбаппе: BMW i7 xDrive 60

Родріго: BMW XM

Трент: BMW iX 60

Лунін: BMW M5

Чуамені: BMW XM

Гюлер: BMW i7 xDrive 60

Гонсало: BMW i5 M60

Асенсіо: BMW i7 M70

Каррерас: BMW i7 60

Себальйос: BMW XM

Фран Гарсія: BMW XM

Браїм: BMW XM

Рюдігер: BMW i7 xDrive 60

Менді: BMW XM

Гейсен: BMW XM

Мастантουоно: BMW i4 M60

Кіліан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)