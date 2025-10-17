Лунин и звезды "Реала" получили новенькие BMW: какие модели выбрали Мбаппе, Винисиус и другие (фото и видео)

Футболисты мадридского "Реала" получили новые автомобили от официального партнера клуба - компании BMW.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
Компания BMW уже четвертый год подряд является официальным партнером "Реала". Все игроки команды получили возможность самостоятельно выбрать модель авто.
Большинство игроков отдали предпочтение электрическим моделям BMW i7, iX или гибридным XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин стал единственным, кто выбрал неэлектрический вариант - мощный BMW M5 в темно-зеленом цвете.
Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)
Гибридная спортивная модель BMW M5 имеет комбинированную мощность 727 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом - 4,4-литровый V8 битурбо (585 л.с.) в паре с электромотором на 197 л.с.
Авто оснащено восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом. Аккумулятор емкостью 22,1 кВт-ч (18,6 кВт-ч полезной) позволяет преодолевать до 69 км в полностью электрическом режиме.
Стоимость BMW M5 стартует от 164,5 тыс. евро за версию седан и 167,1 тыс. евро за версию туринг.
Машины предоставлены в аренду на один год и будут в пользовании футболистов в течение сезона.
Выбор футболистов "Реала":
Килиан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)
