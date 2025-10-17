Лунин и звезды "Реала" получили новенькие BMW: какие модели выбрали Мбаппе, Винисиус и другие (фото и видео)

Автомобильные вкусы "сливочных"

Компания BMW уже четвертый год подряд является официальным партнером "Реала". Все игроки команды получили возможность самостоятельно выбрать модель авто.

Большинство игроков отдали предпочтение электрическим моделям BMW i7, iX или гибридным XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин стал единственным, кто выбрал неэлектрический вариант - мощный BMW M5 в темно-зеленом цвете.

Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)

Выбор Лунина

Гибридная спортивная модель BMW M5 имеет комбинированную мощность 727 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом - 4,4-литровый V8 битурбо (585 л.с.) в паре с электромотором на 197 л.с.

Авто оснащено восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом. Аккумулятор емкостью 22,1 кВт-ч (18,6 кВт-ч полезной) позволяет преодолевать до 69 км в полностью электрическом режиме.

Стоимость BMW M5 стартует от 164,5 тыс. евро за версию седан и 167,1 тыс. евро за версию туринг.

Кто какую модель выбрал

Машины предоставлены в аренду на один год и будут в пользовании футболистов в течение сезона.

Выбор футболистов "Реала":

Хаби Алонсо: BMW i7

Куртуа: BMW XM

Карвахаль: BMW i7 M70

Милитао: BMW i7 xDrive 60

Алаба: BMW i7 xDrive 60

Беллингем: BMW XM

Камавинга: BMW iX 60

Винисиус: BMW i7 xDrive 60

Вальверде: BMW XM

Эндрик: BMW i7 xDrive 60

Мбаппе: BMW i7 xDrive 60

Родриго: BMW XM

Трент: BMW iX 60

Лунин: BMW M5

Чуамени: BMW XM

Гюлер: BMW i7 xDrive 60

Гонсало: BMW i5 M60

Асенсио: BMW i7 M70

Каррерас: BMW i7 60

Себальйос: BMW XM

Фран Гарсия: BMW XM

Браим: BMW XM

Рюдигер: BMW i7 xDrive 60

Менди: BMW XM

Гейсен: BMW XM

Мастантουоно: BMW i4 M60

Килиан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)