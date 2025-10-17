Лунін та зірки "Реала" отримали новенькі BMW: які моделі обрали Мбаппе, Вінісіус та інші (фото та відео)
Футболісти мадридського "Реала" отримали нові автомобілі від офіційного партнера клубу – компанії BMW.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Автомобільні смаки "вершкових"
Компанія BMW вже четвертий рік поспіль є офіційним партнером "Реала". Усі гравці команди отримали можливість самостійно обрати модель авто.
Більшість гравців віддали перевагу електричним моделям BMW i7, iX або гібридним XM. Проте український воротар Андрій Лунін став єдиним, хто обрав неелектричний варіант – потужний BMW M5 у темнозеленому кольорі.
Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)
Вибір Луніна
Гібридна спортивна модель BMW M5 має комбіновану потужність 727 к.с. і розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди. Під капотом – 4,4-літровий V8 бітурбо (585 к.с.) у парі з електромотором на 197 к.с.
Авто оснащене восьмиступеневою автоматичною трансмісією з повним приводом. Акумулятор ємністю 22,1 кВт·год (18,6 кВт·год корисної) дозволяє долати до 69 км у повністю електричному режимі.
Вартість BMW M5 стартує від 164,5 тис. євро за версію седан і 167,1 тис. євро за версію турінг.
Хто яку модель обрав
Машини надані в оренду на один рік та будуть у користуванні футболістів протягом сезону.
Вибір футболістів "Реала":
- Хабі Алонсо: BMW i7
- Куртуа: BMW XM
- Карвахаль: BMW i7 M70
- Мілітао: BMW i7 xDrive 60
- Алаба: BMW i7 xDrive 60
- Беллінгем: BMW XM
- Камавінга: BMW iX 60
- Вінісіус: BMW i7 xDrive 60
- Вальверде: BMW XM
- Ендрік: BMW i7 xDrive 60
- Мбаппе: BMW i7 xDrive 60
- Родріго: BMW XM
- Трент: BMW iX 60
- Лунін: BMW M5
- Чуамені: BMW XM
- Гюлер: BMW i7 xDrive 60
- Гонсало: BMW i5 M60
- Асенсіо: BMW i7 M70
- Каррерас: BMW i7 60
- Себальйос: BMW XM
- Фран Гарсія: BMW XM
- Браїм: BMW XM
- Рюдігер: BMW i7 xDrive 60
- Менді: BMW XM
- Гейсен: BMW XM
- Мастантουоно: BMW i4 M60
Кіліан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)
