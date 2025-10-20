Лунін отримав несподіваний шанс зіграти в Лізі чемпіонів: готується до битви з "Ювентусом"

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може несподівано дебютувати в сезоні-2025/26 одразу в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena Ser.
19 жовтня у матчі 9-го туру Ла Ліги, в якому "Реал" переміг "Хетафе" (1:0), отримав травму основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа.
За даними іспанських ЗМІ, у бельгійця пошкодження ноги, через яке він може пропустити найближчий матч Ліги чемпіонів. Його участь у поєдинку з "Ювентусом", що відбудеться в Мадриді у середу, 22 жовтня, залишається під питанням.
Куртуа повинен відновитися до головного матчу осені – "Ель Класіко" проти "Барселони". Цей матч відбудеться 26 жовтня у Мадриді.
Якщо Куртуа не встигне відновитися, український голкіпер отримає шанс зіграти в матчі Ліги чемпіонів.
Це може стати його першим офіційним виступом у сезоні-2025/26, адже досі він не отримував ігрової практики.
У минулому сезоні Лунін виходив переважно у матчах Кубка Іспанії та підміняв Куртуа в інших турнірах, продемонструвавши стабільну гру. Однак, коли бельгієць повертався з лазарету, неодмінно залишався у запасі.
