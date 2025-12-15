ua en ru
Лунін отримає другий шанс: коли чекати виходу українця в основі "Реала"

Понеділок 15 грудня 2025 18:45
Лунін отримає другий шанс: коли чекати виходу українця в основі "Реала" Фото: Андрій Лунін (x.com/realmadriden)
Автор: Андрій Костенко

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін вийде у стартовому складі команди на виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Ротація від Алонсо

За інформацією ЗМІ, головний тренер "галактікос" планує провести в кубковій грі ротацію складу.

Основний голкіпер команди Тібо Куртуа отримає відпочинок, а місце у воротах з перших хвилин займе Лунін.

Коли відбудеться матч

"Реал" стартує в Кубку Іспанії-2015/26 з 1/16 фіналу. Суперником на даній стадії став представник 3-го дивізіону – "Талавера".

Матч "Талавера" – "Реал" запланований на середу, 17 грудня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Лунін у минулому Кубку Іспанії

У розіграші Кубка Іспанії-2024/25 саме Лунін був основним голкіпером "Реала". Українець провів 5 із 6-ти матчів "вершкових" у турнірі – від 3-го попереднього раунду до півфіналу. У цих поєдинках він пропустив 8 м'ячів. У 2-х іграх відстояв на нуль.

Лише у фіналі з "Барселоною" місце у воротах зайняв Куртуа. У вирішальному матчі мадридці поступилися в додатковий час – 2:3.

Ситуація в поточному сезоні

Під керівництвом Хабі Алонсо, який влітку замінив на тренерському містку "Реала" італійця Карло Анчелотті, Лунін має мінімальну ігрову практику.

Український голкіпер провів лише один матч – у загальному етапі Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса", який завершився результативною перемогою мадридців (4:3).

