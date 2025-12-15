Лунин получит второй шанс: когда ждать выхода украинца в основе "Реала"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Ротация от Алонсо

По информации СМИ, главный тренер "галактикос" планирует провести в кубковой игре ротацию состава.

Основной голкипер команды Тибо Куртуа получит отдых, а место в воротах с первых минут займет Лунин.

Когда состоится матч

"Реал" стартует в Кубке Испании-2015/26 с 1/16 финала. Соперником на данной стадии стал представитель 3-го дивизиона - "Талавера".

Матч "Талавера" - "Реал" запланирован на среду, 17 декабря. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Лунин в прошлом Кубке Испании

В розыгрыше Кубка Испании-2024/25 именно Лунин был основным голкипером "Реала". Украинец провел 5 из 6-ти матчей "сливочных" в турнире - от 3-го предварительного раунда до полуфинала. В этих поединках он пропустил 8 мячей. В 2-х играх отстоял на ноль.

Только в финале с "Барселоной" место в воротах занял Куртуа. В решающем матче мадридцы уступили в дополнительное время - 2:3.

Ситуация в текущем сезоне

Под руководством Хаби Алонсо, который летом заменил на тренерском мостике "Реала" итальянца Карло Анчелотти, Лунин имеет минимальную игровую практику.

Украинский голкипер провел лишь один матч - в общем этапе Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", который завершился результативной победой мадридцев (4:3).