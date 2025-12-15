ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин получит второй шанс: когда ждать выхода украинца в основе "Реала"

Понедельник 15 декабря 2025 18:45
UA EN RU
Лунин получит второй шанс: когда ждать выхода украинца в основе "Реала" Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadriden)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Ротация от Алонсо

По информации СМИ, главный тренер "галактикос" планирует провести в кубковой игре ротацию состава.

Основной голкипер команды Тибо Куртуа получит отдых, а место в воротах с первых минут займет Лунин.

Когда состоится матч

"Реал" стартует в Кубке Испании-2015/26 с 1/16 финала. Соперником на данной стадии стал представитель 3-го дивизиона - "Талавера".

Матч "Талавера" - "Реал" запланирован на среду, 17 декабря. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Лунин в прошлом Кубке Испании

В розыгрыше Кубка Испании-2024/25 именно Лунин был основным голкипером "Реала". Украинец провел 5 из 6-ти матчей "сливочных" в турнире - от 3-го предварительного раунда до полуфинала. В этих поединках он пропустил 8 мячей. В 2-х играх отстоял на ноль.

Только в финале с "Барселоной" место в воротах занял Куртуа. В решающем матче мадридцы уступили в дополнительное время - 2:3.

Ситуация в текущем сезоне

Под руководством Хаби Алонсо, который летом заменил на тренерском мостике "Реала" итальянца Карло Анчелотти, Лунин имеет минимальную игровую практику.

Украинский голкипер провел лишь один матч - в общем этапе Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", который завершился результативной победой мадридцев (4:3).

Ранее мы сообщили новую стоимость Ильи Забарного после обновления цен в Лиге 1.

Также узнайте об обновленных ценах украинцев в АПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Реал Андрей Лунин
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе