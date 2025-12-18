ua en ru
Лунин - капитан "Реала", Яремчук забил в Греции: яркие матчи украинцев в Европе

Четверг 18 декабря 2025 09:28
Лунин - капитан "Реала", Яремчук забил в Греции: яркие матчи украинцев в Европе Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские футболисты провели насыщенный вечер в матчах национальных кубков топ-чемпионатов Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Яремчук забил в Кубке Греции, "Олимпиакос" досрочно вышел в плей-офф

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился голом в поединке четвертого тура Кубка Греции против "Ираклиса". Встреча завершилась уверенной победой "Олимпиакоса" со счетом 6:0.

Кубок Греции в сезоне 2025/26 проходит в новом формате - вместо классической сетки турнир стартует с лигового этапа с участием 20 команд. После четырех туров формируется таблица, где первая четверка напрямую выходит в четвертьфинал, а клубы с 5-го по 12-е место играют дополнительный раунд.

Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 51-й минуте украинец реализовал момент и записал на свой счет гол. Еще одно взятие ворот на 66-й минуте было отменено из-за офсайда.

"Олимпиакос" одержал четвертую победу подряд в турнире, возглавил таблицу и досрочно гарантировал себе участие в четвертьфинале. В текущем сезоне Яремчук провел за греческий клуб 11 матчей во всех соревнованиях, забил четыре мяча и отдал один ассист. Следующий поединок команда сыграет в чемпионате Греции против "Кифисии" 20 декабря в 20:30 по киевскому времени.

Ярмолюк в старте, но "Брентфорд" вылетел из Кубка английской лиги

Полузащитник Егор Ярмолюк начал четвертьфинальный матч Кубка английской лиги в стартовом составе "Брентфорда", однако его команда уступила "Манчестер Сити".

Счет в матче открыл вингер "горожан" Райан Шерки на 32-й минуте, переиграв голкипера Гакона Вальдимарссона. После перерыва бразилец Савиньо удвоил преимущество гостей.

Ярмолюк провел на поле 88 минут, выиграл четыре единоборства, совершил один отбор и выполнил 20 точных передач из 26. В сезоне 2025/26 украинец сыграл 18 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах и имеет один ассист. Следующую игру лондонцы проведут в АПЛ против "Вулверхэмптона" 20 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Лунин впервые стал капитаном "Реала" и вывел клуб в 1/8 финала Кубка Испании

Голкипер Андрей Лунин впервые вышел на поле с капитанской повязкой мадридского "Реала". Это произошло в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы", который завершился победой "сливочных" со счетом 3:2.

Для украинца это был лишь второй матч в сезоне. Ранее он защищал ворота "Реала" в поединке Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

Мадридцы получили преимущество благодаря дублю Килиана Мбаппе и автоголу Мануэля Фаррандо, но в конце встречи "Талавера" сократила отставание до минимума. На 80-й минуте отличился Науэль Аррайо, а в компенсированное время забил Гонсало Ди Ренсо. В последней атаке Лунин уверенно сыграл на выходе и спас команду от ничьей.

Украинский вратарь выполнил три сейва и отдал 18 точных передач из 20. "Реал" пробился в 1/8 финала, а следующий матч проведет в Ла Лиге против "Севильи" 20 декабря в 22:00 по Киеву.

Ассист Судакова и травма: "Бенфика" шагает дальше в Кубке Португалии

Полузащитник Георгий Судаков отметился результативной передачей в матче Кубка Португалии против "Фаренсе". Украинец вышел в стартовом составе, тогда как вратарь Анатолий Трубин начал игру на скамейке запасных и появился на поле после перерыва.

Уже на 11-й минуте Судаков ассистировал Ричарду Риосу, выполнив точную подачу со штрафного. Однако на 36-й минуте украинец покинул поле из-за травмы колена после столкновения с соперником.

После матча главный тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо сообщил, что Судаков имеет шансы сыграть уже в следующем поединке против "Фамаликана".

"Проблема с Судаковым и Баррейро в том, что это были жесткие контакты. Врач сказал мне, что есть шанс, что оба сыграют против "Фамаликана"", - заявил Моуриньо.

"Бенфика" победила "Фаренсе" со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. Трубин во втором тайме выполнил один сейв и сохранил ворота неприкосновенными. В 1/8 финала лиссабонцы встретятся с победителем пары "Порту" - "Фамаликан".

Ранее мы сообщали, что французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка.

Кроме того, узнайте, за какие сумасшедшие деньги аравийский принц хочет купить "Барселону".

