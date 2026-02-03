Луческу знову госпіталізували: румунська федерація відповіла на заяви про загрозу життю

Що заявили у федерації

У федерації підтвердили, що Луческу перебуває у лікарні, однак запевнили: загрози життю немає.

Згідно з повідомленням, фахівець проходить лікування під наглядом лікарів через інфекцію підшкірної клітковини та отримує курс антибіотиків. Стан оцінюється як стабільний, із позитивною динамікою.

Також у федерації наголосили, що інформація про можливе переведення тренера до іншої клініки, зокрема за кордоном – не відповідає дійсності.

Що каже сам тренер

Луческу особисто звернувся до вболівальників, спростувавши панічні повідомлення медіа.

"Я почуваюся добре, немає причин для занепокоєння. Будь ласка, зберігайте спокій – ситуацію дуже перебільшили. Це лише лікування, яке я маю пройти під наглядом лікарів", - передає слова Луческу прес-служба збірної.

Просять не поширювати чутки

У Федерації футболу Румунії подякували всім за підтримку та закликали поважати приватність наставника збірної, утримуючись від спекуляцій навколо його здоров'я.

Нагадаємо, збірна Румунії, яку очолює Луческу, готується до матчів плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026 року. 26 березня румуни зіграють проти Туреччини в Стамбулі.

Хто такий Мірча Луческу

80-річний фахівець є одним із найтитулованіших тренерів Європи. За свою кар'єру він здобув 35 трофеїв.

Протягом 12 років (2004-2016) працював у донецькому "Шахтарі", з яким досяг найбільшого успіху в історії незалежної України – перемоги в Кубку УЄФА 2009 року.

У 2020-2023 роках очолював київське "Динамо", з яким виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни. Луческу є унікальним тренером, який ставав чемпіоном України з обома грандами – "Шахтарем" і "Динамо".

У 2024 році він був призначений головним тренером національної команди Румунії. Нині він є найстаршим тренером збірних команд у світі.