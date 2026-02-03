Луческу снова госпитализировали: румынская федерация ответила на заявления об угрозе жизни

Что заявили в федерации

В федерации подтвердили, что Луческу находится в больнице, однако заверили: угрозы жизни нет.

Согласно сообщению, специалист проходит лечение под наблюдением врачей из-за инфекции подкожной клетчатки и получает курс антибиотиков. Состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.

Также в федерации отметили, что информация о возможном переводе тренера в другую клинику, в частности за рубежом - не соответствует действительности.

Что говорит сам тренер

Луческу лично обратился к болельщикам, опровергнув панические сообщения медиа.

"Я чувствую себя хорошо, нет причин для беспокойства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие - ситуацию очень преувеличили. Это лишь лечение, которое я должен пройти под наблюдением врачей", - передает слова Луческу пресс-служба сборной.

Просят не распространять слухи

В Федерации футбола Румынии поблагодарили всех за поддержку и призвали уважать приватность наставника сборной, воздерживаясь от спекуляций вокруг его здоровья.

Напомним, сборная Румынии, которую возглавляет Луческу, готовится к матчам плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года. 26 марта румыны сыграют против Турции в Стамбуле.

Кто такой Мирча Луческу

80-летний специалист является одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он завоевал 35 трофеев.

В течение 12 лет (2004-2016) работал в донецком "Шахтере", с которым достиг наибольшего успеха в истории независимой Украины - победы в Кубке УЕФА 2009 года.

В 2020-2023 годах возглавлял киевское "Динамо", с которым выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Луческу является уникальным тренером, который становился чемпионом Украины с обоими грандами - "Шахтером" и "Динамо".

В 2024 году он был назначен главным тренером национальной команды Румынии. Сейчас он является самым возрастным тренером сборных команд в мире.