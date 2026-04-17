Культовый "Ледниковый период" возвращается: первые кадры и дата выхода фильма

Студия 20th Century Studios представила первые кадры мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения" и объявила, когда именно новая часть культовой франшизы выйдет в прокат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CinemaCon .

Первый фрагмент новой ленты показали на CinemaCon в Лас-Вегасе. В центре внимания снова оказался Скрет, но на этот раз не сам - у него появился детеныш.

В показанных кадрах между ними сразу вспыхивает знакомая для франшизы борьба за желудь.

Впоследствии Скрет все же отдает малышу маленький желудь, который тот превращает в своеобразную пустышку.

Впрочем, спокойствие длится недолго. На фоне ледяного пейзажа появляется активный вулкан, а уже через мгновение вокруг начинает растекаться лава.

Из-за этого Скрет и его детеныш вынуждены спасаться, перепрыгивая с одной льдины на другую.

Первые кадры нового "Ледникового периода" (скриншот)

Что рассказали актеры

Во время презентации нового мультфильма на сцену вышли Рэй Романо, Денис Лири и Квин Латифа, которые много лет ассоциируются с "Ледниковым периодом".

Романо пошутил над тем, сколько времени прошло со старта франшизы, и иронично заметил, что сам ледниковый период длился меньше, чем существует эта киносерия.

Денис Лири тем временем напомнил, что за годы работы над франшизой Романо уже успел стать дедушкой.

Квин Латифа отметила, что в новом фильме знакомые герои окажутся на своеобразном жизненном перепутье.

По ее словам, персонажи отправятся в затерянный мир, где их будут ждать новые опасности, в том числе и вулкан.

Когда выйдет новый фильм

Премьера мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения" запланирована на февраль 2027 года.

Новая часть станет первым кинотеатральным фильмом франшизы более чем за десятилетие.

Официальное лого для фильма "Ледниковый период: Курс столкновения"

В ленте также вернутся Джон Легуизамо и Саймон Пегг. Продюсерами нового фильма выступили Лори Форте и Патрик Уорлок.

В то же время это будет первый полнометражный "Ледниковый период", созданный уже без Blue Sky Studios, которую закрыли в 2021 году после перехода активов Fox под контроль Disney.

Напомним, франшиза стартовала в 2002 году с первого мультфильма, который стал большим коммерческим успехом.

Лента заработала более 383 миллионов долларов в мировом прокате и положила начало одной из самых успешных анимационных серий 2000-х.

После этого вышли еще четыре продолжения: "Ледниковый период: Глобальное потепление", "Ледниковый период 3: Эра динозавров", "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" и "Ледниковый период: Курс на столкновение".

Общие мировые сборы всей франшизы превысили 3,2 миллиарда долларов.