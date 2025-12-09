Лобода різко підняла ціну на елітний маєток під Москвою: чому його не можуть продати

Співачка Світлана Лобода підвищила вартість свого заміського будинку в Підмосков’ї, який намагається продати ще з 2023 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За даними видання, тепер розкішний маєток у селі Ніколо-Урюпіно виставлений на продаж за 850 мільйонів рублів - на 200 мільйонів дорожче, ніж раніше.
Два роки тому артистка просила за нерухомість 650 мільйонів.
Зазначається, що продаж здійснюється виключно за безготівковим розрахунком і на умовах максимальної конфіденційності.
Йдеться про триповерховий будинок площею близько 1200 квадратних метрів із земельною ділянкою майже в один гектар.
Разом із основним будинком потенційний покупець отримає гостьовий будинок, окреме приміщення для персоналу та будівлю охорони.
У маєтку облаштовані чотири спальні, дві їдальні, вітальня з виходом до басейну, джакузі, бібліотека, пральня, тренажерний зал, бар із більярдним столом.
Уся нерухомість продається з меблями.
На території також є гараж на три автомобілі, 12 гостьових паркінг-місць, альтанка з барбекю, сад із ставком і система відеоспостереження по всьому периметру ділянки.
Світлана Лобода не може продати маєток під Москвою (фото: російські ЗМІ)
Причини, з яких Лободі досі не вдалося продати маєток, офіційно не коментуються.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Світлана Лобода виїхала з Москви, де багато років будувала кар'єру.
Тоді співачка публічно заявила про підтримку України, на певний час перейшла на українську мову у спілкуванні, однак згодом знову повернулася до російської.
В Україну для постійного проживання артистка так і не повернулася - натомість обрала Європу.
Новим місцем життя для Лободи стала Латвія. Разом із сім’єю вона оселилася в Ризі, куди перевезла й частину своєї команди, почавши відновлювати кар’єру за кордоном.
Вже у 2023 році співачка заявила, що не планує перекладати свій репертуар українською мовою, пояснюючи це великою кількістю російськомовних слухачів.
Також Лобода відкрито говорила про бажання будувати життя в Європі або США, розвивати міжнародну кар’єру та випускати англомовні треки.
Водночас у її творчому доробку продовжують з’являтися й нові пісні українською мовою.
