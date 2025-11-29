"Дали шанс": Чемеров розсекретив невідомий факт про Лободу та її повернення
Саша Чемеров, музикант та учасник "Культурного Десанту", висловився про співачку Світлану Лободу. Виявилося, артистка мала шанс на "прощення" та повернення, але не зуміла ним скористатися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Чемеров розповів у новому випуску проєкту Марічки Довбенко "У ліжку".
Як Лобода втратила свій шанс
За словами співака, у 2023 році Світлана могла повернутися до України саме як артистка, яка виступає перед військовими та підтримує людей. Втім, до цього не дійшло.
"Насправді Лободі дали шанс це зробити. Вона поїхала в Харків і на першому ж концерті прокололася. Це навіть був концерт не для військових, на вулиці для людей... Коли дівчинка вийшла з плакатами, і Лобода не витримала, почала її якось штрикати, щось їй казати", - розповів Чемеров.
Йдеться про скандальний виступ Світлани у 2023 році, коли вона осоромилася зверненням до дівчинки з плакатом "Харків без Лободи".
"Тобто вона не пройшла по суті цей екзамен... Це не в рамках "Культурного десанту", але за сприянням "Культурного десанту", можна так сказати", - пояснив музикант.
Чемеров висловився про Лободу (скріншот)
Також Чемеров розповів, чи можуть скандальні артисти повернутися в Україну вже зараз. На думку музиканта, кожна ситуація індивідуальна.
"Це залежить від артиста. Якщо ти можеш вийти зі свого танку оцього і позбутися броні хибної, тоді це можливо. Але не всім. От в цьому випадку зі Світланою Лободою не вийшло, з Потапом не вийшло", - зазначив співак.
