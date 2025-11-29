ua en ru
"Дали шанс": Чемеров розсекретив невідомий факт про Лободу та її повернення

Субота 29 листопада 2025 20:30
"Дали шанс": Чемеров розсекретив невідомий факт про Лободу та її повернення Чемеров висловився про Лободу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Саша Чемеров, музикант та учасник "Культурного Десанту", висловився про співачку Світлану Лободу. Виявилося, артистка мала шанс на "прощення" та повернення, але не зуміла ним скористатися.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Чемеров розповів у новому випуску проєкту Марічки Довбенко "У ліжку".

Як Лобода втратила свій шанс

За словами співака, у 2023 році Світлана могла повернутися до України саме як артистка, яка виступає перед військовими та підтримує людей. Втім, до цього не дійшло.

"Насправді Лободі дали шанс це зробити. Вона поїхала в Харків і на першому ж концерті прокололася. Це навіть був концерт не для військових, на вулиці для людей... Коли дівчинка вийшла з плакатами, і Лобода не витримала, почала її якось штрикати, щось їй казати", - розповів Чемеров.

Йдеться про скандальний виступ Світлани у 2023 році, коли вона осоромилася зверненням до дівчинки з плакатом "Харків без Лободи".

"Тобто вона не пройшла по суті цей екзамен... Це не в рамках "Культурного десанту", але за сприянням "Культурного десанту", можна так сказати", - пояснив музикант.

&quot;Дали шанс&quot;: Чемеров розсекретив невідомий факт про Лободу та її поверненняЧемеров висловився про Лободу (скріншот)

Також Чемеров розповів, чи можуть скандальні артисти повернутися в Україну вже зараз. На думку музиканта, кожна ситуація індивідуальна.

"Це залежить від артиста. Якщо ти можеш вийти зі свого танку оцього і позбутися броні хибної, тоді це можливо. Але не всім. От в цьому випадку зі Світланою Лободою не вийшло, з Потапом не вийшло", - зазначив співак.

