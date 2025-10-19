Лобода потай розважала гостей на весіллі "патріота РФ": відео злили в мережу

Світлана Лобода виступила на весіллі росіянина

Урочистий захід відбувся у Франції. На відео видно, як Лобода виступає перед гостями, попри те, що сама співачка не згадувала про цю подію у своїх соцмережах.

За інформацією джерел, виконавиця погодилася співати лише за умови повної конфіденційності - без фото, відео та будь-яких публікацій.

Однак гості весілля порушили домовленість, і записи з виступу швидко розлетілися інтернетом.

Після витоку кадрів артистку розкритикували користувачі мережі. Шанувальники обурилися, що вона виконувала російські пісні для футболіста, який відкрито називає себе "патріотом РФ" і пишається російським паспортом.

Йдеться про Микиту Хайкіна - 30-річного воротаря норвезького клубу Bodø/Glimt.

Микита Хайкін (фото: instagram.com/nikita1haikin)

Він народився в Ізраїлі, виріс у Москві та має подвійне громадянство - російське й ізраїльське.

У минулому виступав за молодіжну збірну Росії, однак нещодавно заявив, що планує отримати норвезький паспорт і грати за збірну Норвегії.

Футболіст одружився з громадянкою Норвегії, що спростило процедуру натуралізації.

Микита Хайкін одружився (фото: instagram.com/nikita1haikin)

За повідомленнями ЗМІ, його документи вже на фінальній стадії - залишилося скласти мовний тест.

Водночас Хайкін неодноразово наголошував, що залишається вірним своїм російським кореням і не відмовляється від ідентичності.

Микита Хайкін (фото: instagram.com/nikita1haikin)