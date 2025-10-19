Лобода тайно развлекала гостей на свадьбе "патриота РФ": видео слили в сеть

Светлана Лобода выступила на свадьбе россиянина

Торжественное мероприятие состоялось во Франции. На видео видно, как Лобода выступает перед гостями, несмотря на то, что сама певица не упоминала об этом событии в своих соцсетях.

По информации источников, исполнительница согласилась петь только при условии полной конфиденциальности - без фото, видео и любых публикаций.

Однако гости свадьбы нарушили договоренность, и записи с выступления быстро разлетелись по интернету.

После утечки кадров артистку раскритиковали пользователи сети. Поклонники возмутились, что она исполняла российские песни для футболиста, который открыто называет себя "патриотом РФ" и гордится российским паспортом.

Речь идет о Никите Хайкине - 30-летнем вратаре норвежского клуба Bodø/Glimt.

Никита Хайкин (фото: instagram.com/nikita1haikin)

Он родился в Израиле, вырос в Москве и имеет двойное гражданство - российское и израильское.

В прошлом выступал за молодежную сборную России, однако недавно заявил, что планирует получить норвежский паспорт и играть за сборную Норвегии.

Футболист женился на гражданке Норвегии, что упростило процедуру натурализации.

Никита Хайкин женился (фото: instagram.com/nikita1haikin)

По сообщениям СМИ, его документы уже на финальной стадии - осталось сдать языковой тест.

В то же время Хайкин неоднократно подчеркивал, что остается верным своим русским корням и не отказывается от идентичности.

Никита Хайкин (фото: instagram.com/nikita1haikin)