ЛНЗ виграє перше коло, успіх "Динамо" з Костюком та скандал у Житомирі: найцікавіше у 15 турі УПЛ

Сенсаційний успіх ЛНЗ

Команда Віталія Пономарьова без видимих зусиль здолала столичну "Оболонь" (3:0), обійшла донецький "Шахтар" на один бал та очолила турнірну таблицю.

Оскільки "Шахтар" грав пізніше, цей успіх черкасців розцінювався, як тимчасовий – до завершення поєдинку "гірників" з "Колосом". Однак ковалівці вкотре довели, що суперник вони непростий і турнірних балів нікому не дарують. Матч завершився нульовою нічиєю.

"Шахтар" втратив бали у другому матчі поспіль і лише зрівнявся з ЛНЗ за очками. Але оскільки черкасці розтрощили донецький клуб в очному поєдинку (4:1), саме вони стали переможцями першого кола чемпіонату.

Перша перемога Костюка з "Динамо"

Чинні чемпіони нарешті перервали свою жахливу серію з чотирьох поразок поспіль, здолавши новачка еліти – "Кудрівку" (2:1).

Ігор Костюк випустив у старті одразу трьох своїх колишніх підопічних по юнацькому складу "Динамо" і це освіжило гру. Показово, що вирішальний гол забив один з цього тріо – нападник Матвій Пономаренко.

Червоне світло для "Полісся"

Впритул до ЛНЗ і "Шахтаря" могло наблизитися житомирське "Полісся" – якби перемогло у Львові місцевий "Рух". Але "вовкам" не вдалося вигризти навіть нічию (0:1).

Окрім "бублика" в таблицю, житомирці "заробили" два вилучення вже на старті матчу. Причому одним з тих, кому арбітр вказав на двері став наставник команди Руслан Ротань.

Поразка не завадила "Поліссю" фінішувати в першому колі на третьому місці. Але на п'яти їм наступає "Кривбас". Підопічні Патріка ван Леувена не мали проблем з "Олександрією" (3:0) і наблизилися до житомирської команди на відстань у два пункти.

Блекаут у Житомирі

А поки "Полісся" перебувало у Львові, на їхній рідній арені кипіли запеклі пристрасті. Матч між харківським "Металістом 1925" та рівненським "Вересом" було зірвано через відсутність електропостачання на арені.

Харків'яни запропонували суперникам дограти поєдинок наступного дня, але ті не погодилися. "Верес" зібрав речі і поїхав додому. А потім у заяві клубу дав зрозуміти, що виступає за присудження суперникам технічної поразки.

Тепер рішення щодо долі матчу має ухвалити УАФ.

Усі результати туру

"Зоря" – "Карпати" – 1:0 (Будківський, 28)

ЛНЗ – "Оболонь" – 3:0 (Кузик, 37, Нонікашвілі, 77, Яшарі, 84)

"Колос" – "Шахтар" – 0:0

"Кудрівка" – "Динамо" – 1:2 (Нагнойний, 66 – Піхальонок, 10, Пономаренко, 38)

"Кривбас" – "Олександрія" – 3:0 (Парако, 28, Твердохліб, 53, Микитишин, 65)

"Металіст 1925" – "Верес" – матч перерваний на 20-й хвилині

"Рух" – "Полісся" – 1:0 (Копина, 38). Вилучення: Андрієвський ("П"), 11, Ротань ("П"), 13

"Полтава" – "Епіцентр" – 0:3 (Джеоване, 25, Марусич, 50, Демченко, 82)

Що далі

У поточному році команди УПЛ вийдуть на поле ще по одному разу. 16-тур, який відкриє друге коло чемпіонату відбудеться 12-14 грудня.

Після нього чемпіонат піде на зимову перерву. Відновлення турніру заплановане на 20-ті числа лютого 2026 року.