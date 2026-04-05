ЛНЗ и "Шахтер" разрывают УПЛ перед очной битвой: видео ярких разгромов

Черкасский ЛНЗ и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 5 апреля, выиграли свои матчи в рамках 22-го тура отечественной Премьер-лиги. Лидеры чемпионата оторвалась от преследователей и готовятся к очному противостоянию через неделю.

"Подарок" от "Динамо"

Накануне киевское "Динамо" сенсационно уступило дома львовским "Карпатам" в горячем противостоянии с толкотней и красной карточкой молодой звезды Матвея Пономаренко. Первая неудача подопечных Игоря Костюка в весенней части сезона стала настоящим подарком для конкурентов.

ЛНЗ разбил "Кривбасс"

Лидеры чемпионата играли в Кривом Роге и завершили поединок разгромной победой над местным "Кривбассом" - 3:0.

Главным героем встречи стал Даниил Кравчук. На 55-й минуте форвард воспользовался грубой ошибкой защитника Владимира Виливальда, реализовав выход один на один с вратарем, а через десять минут оформил дубль. Финальную точку в поединке поставил Шота Ноникашвили, которому понадобилось всего пять минут после выхода на замену, чтобы отличиться.

"Шахтер" не оставил шансов "Руху"

Донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче на "Арене Львов" сокрушил местный "Рух", отгрузив в ворота соперников три сухих мяча.

Счет в первом тайме открыл Эгиналду, замкнув головой выверенную подачу Артема Бондаренко. После перерыва подопечные Арды Турана лишь нарастили давление: сначала Эгиналду оформил дубль с паса Лассины Траоре, а под занавес встречи Лука Мейреллиш довел дело до разгрома.

Преимущество "горняков" могло быть еще большим, однако в компенсированное время Педриньо упустил возможность забить четвертый гол, не реализовав пенальти.

"Полесье" потеряло очки против "Вереса"

Житомиряне могли существенно увеличить отрыв от "Динамо" в случае победы над ровенским "Вересом", однако удовлетворились лишь ничьей - 1:1.

"Волки" открыли счет на 34-й минуте. После подачи с фланга мяч оказался у Александра Андриевского, который точным ударом отправил его в сетку. Однако в конце первого тайма гости сумели отыграться. Владислав Шарай с линии штрафной площадки эффектным обводящим ударом не оставил шансов вратарю хозяев Евгению Волынцу.

Во второй половине встречи "Полесье" активно искало возможность вырвать победу, а "Верес" отвечал опасными контратаками. Однако зрители голов больше не увидели.

Турнирное положение

ЛНЗ и "Шахтер" имеют по 50 пунктов и возглавляют таблицу УПЛ. Черкасский коллектив пока опережает конкурентов по дополнительным показателям, но "горняки" имеют игру в запасе.

Лидеры сыграют между собой уже в следующем туре - 13 апреля в Черкассах. Этот поединок может стать решающим в споре за "золото".

Положение лидеров после матчей 22-тура: