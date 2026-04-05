ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ЛНЗ и "Шахтер" разрывают УПЛ перед очной битвой: видео ярких разгромов

20:10 05.04.2026 Вс
3 мин
"Динамо" и "Полесье" притормозили в 22-м туре Премьер-лиги
aimg Андрей Костенко
ЛНЗ удерживает лидерство в чемпионате (фото: УПЛ)

Черкасский ЛНЗ и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 5 апреля, выиграли свои матчи в рамках 22-го тура отечественной Премьер-лиги. Лидеры чемпионата оторвалась от преследователей и готовятся к очному противостоянию через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

"Подарок" от "Динамо"

Накануне киевское "Динамо" сенсационно уступило дома львовским "Карпатам" в горячем противостоянии с толкотней и красной карточкой молодой звезды Матвея Пономаренко. Первая неудача подопечных Игоря Костюка в весенней части сезона стала настоящим подарком для конкурентов.

ЛНЗ разбил "Кривбасс"

Лидеры чемпионата играли в Кривом Роге и завершили поединок разгромной победой над местным "Кривбассом" - 3:0.

Главным героем встречи стал Даниил Кравчук. На 55-й минуте форвард воспользовался грубой ошибкой защитника Владимира Виливальда, реализовав выход один на один с вратарем, а через десять минут оформил дубль. Финальную точку в поединке поставил Шота Ноникашвили, которому понадобилось всего пять минут после выхода на замену, чтобы отличиться.

"Шахтер" не оставил шансов "Руху"

Донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче на "Арене Львов" сокрушил местный "Рух", отгрузив в ворота соперников три сухих мяча.

Счет в первом тайме открыл Эгиналду, замкнув головой выверенную подачу Артема Бондаренко. После перерыва подопечные Арды Турана лишь нарастили давление: сначала Эгиналду оформил дубль с паса Лассины Траоре, а под занавес встречи Лука Мейреллиш довел дело до разгрома.

Преимущество "горняков" могло быть еще большим, однако в компенсированное время Педриньо упустил возможность забить четвертый гол, не реализовав пенальти.

"Полесье" потеряло очки против "Вереса"

Житомиряне могли существенно увеличить отрыв от "Динамо" в случае победы над ровенским "Вересом", однако удовлетворились лишь ничьей - 1:1.

"Волки" открыли счет на 34-й минуте. После подачи с фланга мяч оказался у Александра Андриевского, который точным ударом отправил его в сетку. Однако в конце первого тайма гости сумели отыграться. Владислав Шарай с линии штрафной площадки эффектным обводящим ударом не оставил шансов вратарю хозяев Евгению Волынцу.

Во второй половине встречи "Полесье" активно искало возможность вырвать победу, а "Верес" отвечал опасными контратаками. Однако зрители голов больше не увидели.

Турнирное положение

ЛНЗ и "Шахтер" имеют по 50 пунктов и возглавляют таблицу УПЛ. Черкасский коллектив пока опережает конкурентов по дополнительным показателям, но "горняки" имеют игру в запасе.

Лидеры сыграют между собой уже в следующем туре - 13 апреля в Черкассах. Этот поединок может стать решающим в споре за "золото".

Положение лидеров после матчей 22-тура:

  1. ЛНЗ - 50 очков (22 матча)
  2. "Шахтер" - 50 (21)
  3. "Полесье" - 43 (22)
  4. "Динамо" - 41 (22)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Динамо УПЛ Шахтер Футбол
Новости
Аналитика
