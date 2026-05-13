ЛНЗ у єврокубках та шанс для "Динамо": як перемоги черкащан та киян змінили битву за медалі УПЛ (відео)

УПЛ, 28-й тур

ЛНЗ – "Полтава" – 2:0

Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73

"Динамо" – "Колос" – 2:1

Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (з пенальті) – Салабай, 58

Історичний успіх ЛНЗ

Матч у Черкасах завершився впевненою перемогою господарів над "Полтавою" з рахунком 2:0. Підопічні Віталія Пономарьова зняли питання про переможця завдяки голам Єгора Твердохліба та Дениса Кузика.

Ця перемога дозволила ЛНЗ набрати 57 очок і повернутися на друге місце в турнірній таблиці, обійшовши житомирське "Полісся" та відірвавшись на критичну відстань від столичного "Динамо", що йде четвертим. Таким чином ЛНЗ вже не опуститься нижче третього місця – отже за два тури до фінішу забезпечив собі участь у Лізі конференцій на наступний сезон.

"Динамо" зберігає шанс на "бронзу"

Столичне "Динамо" на власному полі здолало ковалівський "Колос". Кияни швидко забезпечили собі перевагу: на 8-й хвилині Тарас Михавко забив головою, а на 13-й Андрій Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті. Для 36-річного Ярмоленка цей гол став 122-м в УПЛ.

Попри гол Антона Салабая у другому таймі, "Динамо" втримало перемогу. Кияни мають 51 очко та посідають четверте місце. Команда зберігає теоретичні шанси на "бронзу", відстаючи від третього "Полісся" на 4 пункти за два тури до завершення чемпіонату.