ЛНЗ в еврокубках и шанс для "Динамо": как победы черкащан и киевлян изменили битву за медали УПЛ (видео)

Черкасский ЛНЗ и киевское "Динамо" одержали победы в матчах 28-го тура Украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 28-й тур
ЛНЗ - "Полтава" - 2:0
Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73
"Динамо" - "Колос" - 2:1
Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (с пенальти) - Салабай, 58
Матч в Черкассах завершился уверенной победой хозяев над "Полтавой" со счетом 2:0. Подопечные Виталия Пономарева сняли вопрос о победителе благодаря голам Егора Твердохлеба и Дениса Кузыка.
Эта победа позволила ЛНЗ набрать 57 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице, обойдя житомирское "Полесье" и оторвавшись на критическое расстояние от столичного "Динамо", идущего четвертым. Таким образом ЛНЗ уже не опустится ниже третьего места - так что за два тура до финиша обеспечил себе участие в Лиге конференций на следующий сезон.
Столичное "Динамо" на своем поле одолело ковалевский "Колос". Киевляне быстро обеспечили себе преимущество: на 8-й минуте Тарас Михавко забил головой, а на 13-й Андрей Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти. Для 36-летнего Ярмоленко этот гол стал 122-м в УПЛ.
Несмотря на гол Антона Салабая во втором тайме, "Динамо" удержало победу. Киевляне имеют 51 очко и занимают четвертое место. Команда сохраняет теоретические шансы на "бронзу", отставая от третьего "Полесья" на 4 пункта за два тура до завершения чемпионата.
