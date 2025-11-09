Не лише голи: Мессі відзначився унікальним досягненням, ставши другим в історії (відео)

Форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення у кар'єрі. І мова цього разу не про забиті м'ячі.
Чим відзначився легендарний аргентинець – розповідає РБК-Україна.
Мессі став другим футболістом в історії, який перетнув позначку у 400 результативних передач. Важлива подія відбулася у матчі 1/8 фіналу МЛС проти "Нешвілла" (4:0).
Аргентинець взяв участь в усіх чотирьох голах своєї команди. У першому таймі він оформив гольовий дубль, а після перерви – спочатку зробив передасист, а потім віддав результативну передачу.
Саме цей асист дозволив аргентинцю подолати історичну позначку у 400 гольових передач у кар'єрі.
Таким чином, Мессі вийшов на друге місце за цим показником в історії. Попереду – лише легендарний Ференц Пушкаш, який утримує рекорд з 404-ма гольовими передачами. Серед нині діючих футболістів Мессі є абсолютним лідером.
Асисти Мессі в кар'єрі:
У поточному сезоні Мессі забив 44 голи та віддав 21 асист у 50-ти матчах. Це його особистий рекорд з моменту переїзду з Європи.
Найкращий показник аргентинця у кар'єрі – 113 результативних дій датується 2012-м роком.
Всього ж в його активі – 894 голи та 400 асистів у 1133 матчах.
38-річний Мессі наразі не збирається вішати бутси на цвях. Нещодавно він уклав нову угоду з "Інтер Маямі" до кінця 2028 року. Якщо аргентинець відпрацює контракт повністю, на час його завершення футболісту виповниться 41 рік.
