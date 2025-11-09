Не только голы: Месси отметился уникальным достижением, став вторым в истории (видео)

Очередная феерия аргентинца

Месси стал вторым футболистом в истории, который пересек отметку в 400 результативных передач. Важное событие произошло в матче 1/8 финала МЛС против "Нэшвилла" (4:0).

Аргентинец принял участие во всех четырех голах своей команды. В первом тайме он оформил голевой дубль, а после перерыва - сначала сделал передачу, а затем отдал результативную передачу.

Догнать Пушкаша

Именно этот ассист позволил аргентинцу преодолеть историческую отметку в 400 голевых передач в карьере.

Таким образом, Месси вышел на второе место по этому показателю в истории. Впереди - только легендарный Ференц Пушкаш, который удерживает рекорд с 404-мя голевыми передачами. Среди ныне действующих футболистов Месси является абсолютным лидером.

Ассисты Месси в карьере:

"Барселона" - 269

Сборная Аргентины - 60

"Интер Майами" - 37

ПСЖ - 34

Лучший сезон после Европы

В текущем сезоне Месси забил 44 гола и отдал 21 ассист в 50-ти матчах. Это его личный рекорд с момента переезда из Европы.

Лучший показатель аргентинца в карьере - 113 результативных действий датируется 2012-м годом.

Всего же в его активе - 894 гола и 400 ассистов в 1133 матчах.

38-летний Месси пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. Недавно он заключил новое соглашение с "Интер Майами" до конца 2028 года. Если аргентинец отработает контракт полностью, на время его завершения футболисту исполнится 41 год.