Не только голы: Месси отметился уникальным достижением, став вторым в истории (видео)

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси установил уникальное достижение в карьере. И речь на этот раз не о забитых мячах.
Чем отличился легендарный аргентинец - рассказывает РБК-Украина.
Месси стал вторым футболистом в истории, который пересек отметку в 400 результативных передач. Важное событие произошло в матче 1/8 финала МЛС против "Нэшвилла" (4:0).
Аргентинец принял участие во всех четырех голах своей команды. В первом тайме он оформил голевой дубль, а после перерыва - сначала сделал передачу, а затем отдал результативную передачу.
Именно этот ассист позволил аргентинцу преодолеть историческую отметку в 400 голевых передач в карьере.
Таким образом, Месси вышел на второе место по этому показателю в истории. Впереди - только легендарный Ференц Пушкаш, который удерживает рекорд с 404-мя голевыми передачами. Среди ныне действующих футболистов Месси является абсолютным лидером.
Ассисты Месси в карьере:
В текущем сезоне Месси забил 44 гола и отдал 21 ассист в 50-ти матчах. Это его личный рекорд с момента переезда из Европы.
Лучший показатель аргентинца в карьере - 113 результативных действий датируется 2012-м годом.
Всего же в его активе - 894 гола и 400 ассистов в 1133 матчах.
38-летний Месси пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. Недавно он заключил новое соглашение с "Интер Майами" до конца 2028 года. Если аргентинец отработает контракт полностью, на время его завершения футболисту исполнится 41 год.
