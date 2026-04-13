Лишь 6 украинцев делали это: Яремчук ворвался в легендарный список бомбардиров Лиги 1

12:28 13.04.2026 Пн
Форвард ждал этого момента с февраля - один прыжок изменил все для него и всей команды
aimg Екатерина Урсатий
Лишь 6 украинцев делали это: Яремчук ворвался в легендарный список бомбардиров Лиги 1 Роман Яремчук (фото: Getty Images)

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился знаковым достижением в чемпионате Франции. Его результативный удар в поединке против "Лорьяна" позволил форварду стать шестым украинцем, который забивал в Лиге 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Триумфальный дебют и прерывание неудачной серии

Украинский нападающий появился на поле с первых минут противостояния 29-го тура. Именно Яремчук распечатал ворота соперника на 49-й минуте.

После подачи Эндрика с правого края штрафной Роман выиграл дуэль на втором этаже и точным ударом головой направил мяч в сетку.

Этот гол стал ключевым для "Лиона", который позже закрепил успех усилиями Корентена Толиссо (2:0).

Победа позволила команде прервать длительную кризисную серию из девяти матчей без побед, которая длилась еще с февраля.

Сейчас коллектив украинца имеет 51 очко и занимает пятую строчку в таблице.

Украинский след в чемпионате Франции

Благодаря забитому мячу Яремчук присоединился к так называемому "клубу Александра Заварова" - реестру украинских легионеров, которые отмечались голами во французском первенстве.

Роман теперь делит третье место в историческом списке с Ильей Забарным, Русланом Малиновским и Павлом Яковенко.

Рейтинг украинских бомбардиров Лиги 1:

  • Александр Заваров ("Нанси") - 10 голов
  • Сергей Скаченко ("Метц") - 4
  • Павел Яковенко ("Сошо") - 1
  • Руслан Малиновский ("Марсель") - 1
  • Илья Забарный ("ПСЖ") - 1
  • Роман Яремчук ("Лион") - 1

Впереди у "Лиона" сверхсложное испытание. В воскресенье, 19 апреля, команда Яремчука приедет в гости к лидеру чемпионата - ПСЖ.

Стартовый свисток в Париже прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

