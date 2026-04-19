ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Лілія Подкопаєва порушила мовчання після смерті мами: "Порожньо"

18:24 19.04.2026 Нд
2 хв
Олімпійська чемпіонка присвятила покійній мамі щемливі слова через дев’ять днів після трагедії
aimg Іванна Пашкевич
Лілія Подкопаєва порушила мовчання після смерті мами: "Порожньо" Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Олімпійська чемпіонка та відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше звернулася до підписників після болючої втрати в родині. Спортсменка опублікувала щемливе послання, присвячене своїй покійній мамі Людмилі Петриченко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Більше цікавого: Лілія Подкопаєва показала архівні фото красуні-доньки у важливий день

Після звістки про смерть матері Подкопаєва певний час не виходила на зв’язок у соцмережах.

Лише на дев’ятий день після трагедії вона знову з’явилася у соцмережах і поділилася архівним знімком.

У своєму дописі Лілія зізналася, що вся родина до останнього вірила в диво й не припиняла боротьбу.

За її словами, цей період став надзвичайно важким, а переживати втрату їй допомагають близькі, які також проходять через цей біль разом із нею.

"9 днів без тебе. І кожен - як перший. Порожньо там, де ти була. Жахливо там, де ти повинна бути. Самотньо всюди, куди ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися - до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти гідна всього", - написала спортсменка.

Мама Лілії Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва також дала зрозуміти, наскільки вагомою була присутність матері в житті всієї родини.

Вона звернулася до неї з ніжними словами, підкресливши, що пам’ять про неї залишиться назавжди.

"Кажуть, Бог обирає найкращих. Тоді він точно знав, кого обирає. Мамо - твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі - ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити", - додала вона.

Ще більше цікавого:

Подкопаєва емоційно висловилася про колишнього чоловіка

, як її син дізнався, що він усиновленийЛілія Подкопаєва вперше розповіла

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Лілія Подкопаєва Зірки шоу-бізнесу
Новини
Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу
Слідство взялося за дії поліції під час стрілянини в Києві, порушено справу
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи