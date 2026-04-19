Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Лилия Подкопаева нарушила молчание после смерти мамы: "Пусто"

18:24 19.04.2026 Вс
2 мин
Олимпийская чемпионка посвятила покойной маме щемящие слова через девять дней после трагедии
aimg Иванна Пашкевич
Лилия Подкопаева нарушила молчание после смерти мамы: "Пусто" Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые обратилась к подписчикам после болезненной утраты в семье. Спортсменка опубликовала щемящее послание, посвященное своей покойной маме Людмиле Петриченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

После известия о смерти матери Подкопаева некоторое время не выходила на связь в соцсетях.

Лишь на девятый день после трагедии она снова появилась в соцсетях и поделилась архивным снимком.

В своей заметке Лилия призналась, что вся семья до последнего верила в чудо и не прекращала борьбу.

По ее словам, этот период стал чрезвычайно тяжелым, а переживать потерю ей помогают близкие, которые также проходят через эту боль вместе с ней.

"9 дней без тебя. И каждый - как первый. Пусто там, где ты была. Ужасно там, где ты должна быть. Одиноко везде, куда ты больше не придешь. Мы не сдались. Мы боролись - до последнего вздоха, до последней надежды. Потому что ты того стоишь. Потому что ты достойна всего", - написала спортсменка.

Лилия Подкопаева нарушила молчание после смерти мамы: &quot;Пусто&quot;Мама Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаева также дала понять, насколько весомым было присутствие матери в жизни всей семьи.

Она обратилась к ней с нежными словами, подчеркнув, что память о ней останется навсегда.

"Говорят, Бог выбирает лучших. Тогда он точно знал, кого выбирает. Мама - твои девочки становятся сильнее. Твой внук растет и побеждает. А в зеркале - ты. Всегда ты. Мы любим тебя. Больше, чем слова могут вместить", - добавила она.

Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
