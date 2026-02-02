UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

У лігу до Забарного: Яремчук офіційно змінив клуб у Європі

Роман Яремчук у матчі за збірну України (фото: УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник Роман Яремчук продовжить кар'єру у французькій Лізі 1. Форвард офіційно став гравцем "Ліона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Умови переходу

30-річний українець приєднався до "Ліона" на правах оренди з грецького "Олімпіакоса". Угода передбачає право викупу гравця приблизно за 5 мільйонів євро.

Контракт розрахований до завершення нинішнього сезону. У новій команді Яремчук виступатиме під 77-м номером.

Яремчук продовжить кар'єру у Франції (фото: x.com/OL_English)

Чого чекати від українця

За інформацією французьких ЗМІ, у підписанні українського форварда був особисто зацікавлений головний тренер "Ліона" – колишній наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека. Клуб шукав класичного центрфорварда, здатного додати фізичної боротьби та ефективності в штрафному майданчику.

Цього сезону Яремчук провів 16 матчів за "Олімпіакос" у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами.

Нападник став другим вітчизняним гравцем у Лізі 1. Минулого літа до столичного ПСЖ з англійського "Борнмута" перейшов захисник Ілля Забарний.

Хто такий Роман Яремчук

Народився 27 листопада 1995 року у Львові. Вихованець академій "Карпат" та київського "Динамо".

Професійний шлях розпочав у системі "Динамо", а перший серйозний досвід у дорослому футболі отримав в "Олександрії".

Європейське визнання здобув у бельгійському "Генті", де став одним із лідерів атаки та регулярно забивав у чемпіонаті й єврокубках. Саме там Яремчук провів свої найрезультативніші сезони.

Згодом виступав за португальську "Бенфіку", бельгійський "Брюгге", іспанську "Валенсію" (оренда) та грецький "Олімпіакос".

Таким чином "Ліон" став восьмим клубом у дорослій кар'єрі гравця, а чемпіонат Франції – шостим.

За національну команду України Яремчук дебютував у 2018 році. Провів за неї 65 матчів, у яких відзначився 17-ма голами.

Учасник Євро-2020 та 2024. Є найкращим бомбардиром України у фінальних частинах чемпіонатів Європи (3 голи). Відзначався важливими голами у матчах проти Нідерландів, Північної Македонії та Словаччини.

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко перейшов у нідерландський "Аякс".

Також дізнайтеся про топ-10 переходів в УПЛ у поточне трансферне вікно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол