Ліга чемпіонів. Хто вийшов у плей-офф, а хто вилетів: результати та турнірна таблиця

Фото: "Баварія" вийшла в 1/8 фіналу (x.com/FCBayernEN)
Автор: Андрій Костенко

Завершився передостанній, 7-й тур основного етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками визначилися чергові учасники плей-офф та невдахи.

Про поточну ситуацію в турнірі – повідомляє РБК-Україна.

Результати матчів середи

21 січня в рамках 7-го туру було зіграно дев'ять матчів. Мегасенсацій в жодному з них не відбулося, хоча певні несподіванки мали місце.

Результати матчів ЛЧ 21 січня

"Карабах" – "Айнтрахт" – 3:2 (Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 – Узун, 10, Шаїбі, 78, з пенальті).

"Галатасарай" – "Атлетіко" – 1:1 (Льоренте, 20, у свої ворота – Сімеоне, 4).

"Ювентус" – "Бенфіка" – 2:0 (Тюрам, 55, Маккенні, 64). На 81-й хвилині Павлідіс ("Бенфіка") не реалізував пенальті.

"Славія" – "Барселона" – 2:4 (Кушей, 10, Левандовський, 44, у свої ворота – Фермін, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовський, 71).

"Баварія" – "Юніон" – 2:0 (Кейн, 52, 55, з пенальті). На 63-й хвилині вилучено Кім Мін Дже ("Баварія"). На 81-й хвилині Кейн ("Баварія") не реалізував пенальті.

"Марсель" – "Ліверпуль" – 0:3 (Собослай, 45+1, Рульї, 73, у свої ворота, Гакпо, 90+3).

"Ньюкасл" – ПСВ – 3:0 (Вісса, 8, Гордон, 34, Барнс, 65).

"Челсі" – "Пафос" – 1:0 (Кайседо, 78).

"Аталанта" – "Атлетік" – 2:3 (Скамакка, 16, Крстович, 88 – Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74).

Тріумфатори та невдахи

Мюнхенська "Баварія" слідом за лондонським "Арсеналом" достроково оформила вихід в 1/8 фіналу.

Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф:

  • "Реал"
  • "Ліверпуль"
  • "Тоттенхем"
  • ПСЖ
  • "Ньюкасл"
  • "Челсі"
  • "Барселона"
  • "Спортінг"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Атлетіко"
  • "Аталанта"
  • "Інтер"
  • "Ювентус"

Натомість "Айнтрахт" і "Славія" склали компанію "Вільярреалу" і "Кайрату". Вони вже не мають навіть математичних шансів на продовження боротьби.

Раніше ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

Також ми писали, що зірковий воротар став одноклубником українців у "Жироні".

