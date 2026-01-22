Ліга чемпіонів. Хто вийшов у плей-офф, а хто вилетів: результати та турнірна таблиця

Завершився передостанній, 7-й тур основного етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками визначилися чергові учасники плей-офф та невдахи.
Про поточну ситуацію в турнірі – повідомляє РБК-Україна.
21 січня в рамках 7-го туру було зіграно дев'ять матчів. Мегасенсацій в жодному з них не відбулося, хоча певні несподіванки мали місце.
Результати матчів ЛЧ 21 січня
"Карабах" – "Айнтрахт" – 3:2 (Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 – Узун, 10, Шаїбі, 78, з пенальті).
"Галатасарай" – "Атлетіко" – 1:1 (Льоренте, 20, у свої ворота – Сімеоне, 4).
"Ювентус" – "Бенфіка" – 2:0 (Тюрам, 55, Маккенні, 64). На 81-й хвилині Павлідіс ("Бенфіка") не реалізував пенальті.
"Славія" – "Барселона" – 2:4 (Кушей, 10, Левандовський, 44, у свої ворота – Фермін, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовський, 71).
"Баварія" – "Юніон" – 2:0 (Кейн, 52, 55, з пенальті). На 63-й хвилині вилучено Кім Мін Дже ("Баварія"). На 81-й хвилині Кейн ("Баварія") не реалізував пенальті.
"Марсель" – "Ліверпуль" – 0:3 (Собослай, 45+1, Рульї, 73, у свої ворота, Гакпо, 90+3).
"Ньюкасл" – ПСВ – 3:0 (Вісса, 8, Гордон, 34, Барнс, 65).
"Челсі" – "Пафос" – 1:0 (Кайседо, 78).
"Аталанта" – "Атлетік" – 2:3 (Скамакка, 16, Крстович, 88 – Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74).
Мюнхенська "Баварія" слідом за лондонським "Арсеналом" достроково оформила вихід в 1/8 фіналу.
Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф:
Натомість "Айнтрахт" і "Славія" склали компанію "Вільярреалу" і "Кайрату". Вони вже не мають навіть математичних шансів на продовження боротьби.
