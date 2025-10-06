Лидеры УПЛ и кубковая сенсация попали под горячую руку УАФ: жесткие наказания для клубов

Полный список нарушителей и санкций против них - приводит РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Нарушения и наказания

Самое большое наказание получил ровенский "Верес" за ненадлежащую организацию матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против житомирского "Полесья". Общая сумма денежного штрафа для ровенчан составляет 92,5 тысяч гривен.

"Верес" наказали на 37,5 тыс. гривен за использование болельщиками пиротехники, на 25 тыс. - за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча, еще на 25 тыс. - за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов и на 5 тыс. - за несанкционированное появление в игровой зоне постороннего лица.

Всего среди нарушителей - 7 клубов, выступающих на разных уровнях отечественного футбола. В частности, любительский "Агротех", который сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Украины.

Полная сумма штрафов составила 240 тысяч гривен.

Денежные наказания от УАФ

"Олимпия" (Савинцы, любители) - 15 тыс. гривен за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против ФК "Лесное".

"Агротех" (Тишковка, любители) - 37,5 тыс. за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Черноморца".

"Локомотив" (Киев, 2 лига) - 40 тыс. за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Вереса".

"Рух" (Львов, УПЛ) - 25 тыс. за бросание в игровую зону посторонних предметов в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Полесья".

"Колос" (Ковалевка, УПЛ) - 20 тыс. за задержку начала матча 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".

"Полесье" (Житомир, УПЛ) - 10 тыс. за задержку начала матча 7-го тура УПЛ против "Вереса".

"Верес" (Ровно, УПЛ) - 92,5 тыс. за четыре нарушения в матче 7-го тура УПЛ против "Полесья".

Василий Кобин (фото ФК "Ингулец")

Не только штрафы

Кроме штрафов Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ выписал еще ряд дисквалификаций игрокам и тренерам ряда клубов разных лиг.

Наиболее резонансным является отстранение на три матча главного тренера перволигового "Ингульца" Василия Кобина за "использование непристойных, оскорбительных слов в адрес официального лица матча". Инцидент произошел во время игры 8-го тура, в которой клуб из Петрово встречался с запорожским "Металлургом".