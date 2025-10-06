ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лидеры УПЛ и кубковая сенсация попали под горячую руку УАФ: жесткие наказания для клубов

Понедельник 06 октября 2025 21:14
UA EN RU
Лидеры УПЛ и кубковая сенсация попали под горячую руку УАФ: жесткие наказания для клубов Фото: УАФ выписала штрафы на значительную сумму (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола наказала ряд отечественных клубов за различные нарушения ощутимыми штрафами.

Полный список нарушителей и санкций против них - приводит РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Нарушения и наказания

Самое большое наказание получил ровенский "Верес" за ненадлежащую организацию матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против житомирского "Полесья". Общая сумма денежного штрафа для ровенчан составляет 92,5 тысяч гривен.

"Верес" наказали на 37,5 тыс. гривен за использование болельщиками пиротехники, на 25 тыс. - за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча, еще на 25 тыс. - за бросание на футбольное поле и в игровую зону посторонних предметов и на 5 тыс. - за несанкционированное появление в игровой зоне постороннего лица.

Всего среди нарушителей - 7 клубов, выступающих на разных уровнях отечественного футбола. В частности, любительский "Агротех", который сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Украины.

Полная сумма штрафов составила 240 тысяч гривен.

Денежные наказания от УАФ

"Олимпия" (Савинцы, любители) - 15 тыс. гривен за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против ФК "Лесное".

"Агротех" (Тишковка, любители) - 37,5 тыс. за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Черноморца".

"Локомотив" (Киев, 2 лига) - 40 тыс. за два нарушения в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Вереса".

"Рух" (Львов, УПЛ) - 25 тыс. за бросание в игровую зону посторонних предметов в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Полесья".

"Колос" (Ковалевка, УПЛ) - 20 тыс. за задержку начала матча 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".

"Полесье" (Житомир, УПЛ) - 10 тыс. за задержку начала матча 7-го тура УПЛ против "Вереса".

"Верес" (Ровно, УПЛ) - 92,5 тыс. за четыре нарушения в матче 7-го тура УПЛ против "Полесья".

Лидеры УПЛ и кубковая сенсация попали под горячую руку УАФ: жесткие наказания для клубов

Василий Кобин (фото ФК "Ингулец")

Не только штрафы

Кроме штрафов Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ выписал еще ряд дисквалификаций игрокам и тренерам ряда клубов разных лиг.

Наиболее резонансным является отстранение на три матча главного тренера перволигового "Ингульца" Василия Кобина за "использование непристойных, оскорбительных слов в адрес официального лица матча". Инцидент произошел во время игры 8-го тура, в которой клуб из Петрово встречался с запорожским "Металлургом".

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" сделал заявление о поездке своего футболиста в Россию.

Также читайте, почему УЕФА не отстранил Израиль от футбольных соревнований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Кубок Украины
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии