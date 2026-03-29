ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Леся Нікітюк вперше висловилася про різницю у віці з коханим:"Люди люблять плітки"

15:18 29.03.2026 Нд
2 хв
aimg Іванна Пашкевич
Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Українська ведуча Леся Нікітюк вперше публічно заговорила про різницю у віці між нею та її нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий епізод шоу "Єпитання" на Новому каналі, відео якого опублікували 27 березня в YouTube.

Більше цікавого: Леся Нікітюк вперше розкрила, хто познайомив її з коханим-воїном

У кадрі Нікітюк дала зрозуміти, що тема вікової різниці між нею та коханим давно викликає інтерес у публіки.

Водночас сама вона поставилася до цього з іронією і без зайвої драми.

"Люди люблять постійно пліткувати, особливо про медійних персон, особливо на такі теми, як різниця у віці. Коли жінка старша за чоловіка, коли дівчина народилася трошки раніше, ніж її майбутній чоловік. Років так на дев'ять, як я", - сказала ведуча.

Тим самим Леся фактично вперше прямо прокоментувала різницю у віці з Дмитром Бабчуком, про яку раніше переважно говорили лише в контексті обговорень у соцмережах та ЗМІ.

Що відомо про особисте життя Нікітюк

Минулого року 38-річна телеведуча вперше стала мамою.

При цьому вагітність вона не афішувала і до останнього не підтверджувала чутки, які час від часу з’являлися в інформаційному просторі.

Батьком дитини є 29-річний Дмитро Бабчук, який служить у лавах ЗСУ. Про їхні стосунки стало відомо восени 2024 року.

Леся Нікітюк з коханим та сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У січні 2025 року військовий освідчився Лесі, і вона відповіла згодою. Попри це, офіційно шлюб пара поки не зареєструвала.

У листопаді закохані похрестили сина. Тоді ж вони вперше розкрили, як назвали хлопчика. Малюкові дали ім’я Оскар.

Ще більше цікавого:

Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від коханого

Нікітюк розповіла про материнство та підготовку до весілля з нареченим-військовим

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Леся Нікітюк Зірки шоу-бізнесу Стосунки
Новини
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни