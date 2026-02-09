Леся Нікітюк розповіла про материнство та підготовку до весілля з нареченим-військовим

Коли чекати на весілля Лесі Ніктюк

Відповідаючи на запитання про підготовку до весілля, знаменитість зазначила, що наразі це питання перебуває на початковому етапі.

"Все зараз ще на такому етапі мрії, скажемо так-, - поділилася Леся.

За її словами, конкретні плани залежать від служби нареченого.

"Ми сплануємо, звичайно, настільки швидко, наскільки Дмитру буде дозволяти його робота", - пояснила телеведуча.

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Водночас вона зізналася, що раніше не уявляла власного весілля.

Телеведуча також додала, що довгий час не могла уявити себе у весільному образі.

"Насправді мені не вистачало завжди фантазії. От для других когось я бачила весільні сукні, а себе дуже довго не бачила. А ось зараз бачу", - сказала вона.

Як змінилося життя після народження дитини

Леся Нікітюк стала мамою близько пів року тому. Зірка зізналася, що малюк суттєво змінив її життя.

"Єдиний мінус материнства: менше спиш", - поділилася телеведуча.

Водночас вона наголосила, що емоції від материнства перекривають будь-які труднощі.

"Але той кайф, який я відчуваю зараз і наскільки дитина відкрила моє серце, пробудила в мені ту любов, якої я думала, що я відчувала любов, але не думала, що любов такої сили", - сказала Нікітюк.

За словами телеведучої, материнство стало для неї новим і глибоким досвідом.

Леся також звернулася до жінок із закликом не відкладати материнство через страхи чи суспільні стереотипи.

"Боже, дівчата, народжуйте і не бійтеся, нікого не слухайте і байдуже, скільки вам років, який у вас статус", - підсумувала телеведуча.

Особисте життя Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк тривалий час не афішувала подробиці свого особистого життя.

Про її стосунки з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком публічно стало відомо восени 2024 року - тоді Нікітюк уперше розповіла про коханого.

На початку 2025 року Бабчук освідчився телеведучій, і вона прийняла пропозицію. Водночас пара не коментувала можливі терміни весілля й утримувалася від офіційних заяв щодо укладення шлюбу.

15 червня 2025 року Леся Нікітюк народила первістка. Упродовж вагітності вона дотримувалася режиму приватності та не реагувала на чутки, які час від часу з’являлися в медіа.

Леся Нікітюк з коханим і сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ім’я дитини спочатку не розголошували, через що в мережі поширювалися припущення, що хлопчика назвали Орестом. Згодом батьки уточнили, що сина звати Оскар.

Вже приблизно за місяць після народження дитини телеведуча повернулася до роботи та знімального процесу.

У догляді за немовлям їй допомагають мати та близькі родичі.

На початку листопада 2025 року Леся Нікітюк разом із коханим повідомили про хрещення сина.