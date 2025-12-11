Леся Нікітюк показала, як носити шкіру і total-black: зухвалий "лук", який хочеться повторити

Ведуча та блогерка Леся Нікітюк довела, що total-black може бути не лише базовим, а й виразним та з характером. Телеведуча показала новий образ, у якому поєднала екошкіру та спортивний верх, створивши зухвалий і водночас повсякденний "лук".
Що носить Нікітюк та як стилізувати шкіряні штани, розповідає РБК-Україна.
На селфі зірка позує у чорних штанах прямого крою, які формують чітку лінію силуету та додають комплекту енергійний рок-настрій. А на "верх" Нікітюк обрала об’ємну чорну кофту з лаконічним золотистим принтом і блискавкою біля горловини.
До речі, це не просто худі, а мерч її коханого-військового, що робить образ особистим та дуже символічним.
Поєднання фактури та екошкіри та м’якого oversize створює баланс бунтівного й домашнього, а total-black у виконанні Нікітюк виглядає зовсім не буденно, а продумано і трендово. Мінімальний макіяж і пряме волосся довершують образ, зберігаючи акцент саме на одязі.
Шкіряні штани - один із найвдаліших варіантів зимового гардероба, адже вони тримають форму, додають образу фактурності та завжди виглядають дорожче, ніж коштують. Цей елемент легко комбінується з теплими речами, але важливо підібрати правильний верх.
З екошкірою гармонійно поєднуються:
Екошкіра любить структурний верх, тому до таких штанів пасують:
