Леся Никитюк показала, как носить кожу и total-black: дерзкий "лук", который хочется повторить

Ведущая и блогер Леся Никитюк доказала, что total-black может быть не только базовым, но и выразительным и с характером. Телеведущая показала новый образ, в котором соединила экокожу и спортивный верх, создав дерзкий и одновременно повседневный "лук".
Что носит Никитюк и как стилизовать кожаные брюки, рассказывает РБК-Украина.
На селфи звезда позирует в черных брюках прямого кроя, которые формируют четкую линию силуэта и придают комплекту энергичное рок-настроение. А на "верх" Никитюк выбрала объемную черную кофту с лаконичным золотистым принтом и молнией у горловины.
Кстати, это не просто худи, а мерч ее любимого-военного, что делает образ личным и очень символичным.
Сочетание фактуры и экокожи и мягкого oversize создает баланс мятежного и домашнего, а total-black в исполнении Никитюк выглядит совсем не буднично, а продуманно и трендово. Минимальный макияж и прямые волосы довершают образ, сохраняя акцент именно на одежде.
Кожаные брюки - один из самых удачных вариантов зимнего гардероба, ведь они держат форму, добавляют образу фактурности и всегда выглядят дороже, чем стоят. Этот элемент легко комбинируется с теплыми вещами, но важно подобрать правильный верх.
С экокожей гармонично сочетаются:
Экокожа любит структурный верх, поэтому к таким брюкам подходят:
