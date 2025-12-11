RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Леся Никитюк показала, как носить кожу и total-black: дерзкий "лук", который хочется повторить

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и блогер Леся Никитюк доказала, что total-black может быть не только базовым, но и выразительным и с характером. Телеведущая показала новый образ, в котором соединила экокожу и спортивный верх, создав дерзкий и одновременно повседневный "лук".

Что носит Никитюк и как стилизовать кожаные брюки, рассказывает РБК-Украина.

Новый "лук" Леси

На селфи звезда позирует в черных брюках прямого кроя, которые формируют четкую линию силуэта и придают комплекту энергичное рок-настроение. А на "верх" Никитюк выбрала объемную черную кофту с лаконичным золотистым принтом и молнией у горловины.

Кстати, это не просто худи, а мерч ее любимого-военного, что делает образ личным и очень символичным.

Никитюк показала модный "лук" (скриншот)

Сочетание фактуры и экокожи и мягкого oversize создает баланс мятежного и домашнего, а total-black в исполнении Никитюк выглядит совсем не буднично, а продуманно и трендово. Минимальный макияж и прямые волосы довершают образ, сохраняя акцент именно на одежде.

Как носить экокожу зимой

Кожаные брюки - один из самых удачных вариантов зимнего гардероба, ведь они держат форму, добавляют образу фактурности и всегда выглядят дороже, чем стоят. Этот элемент легко комбинируется с теплыми вещами, но важно подобрать правильный верх.

С экокожей гармонично сочетаются:

  • объемные свитера
  • флисовые или хлопковые худи
  • теплые рубашки из шерсти или твидовые жакеты.

Какая верхняя одежда подойдет под кожаные брюки зимой

Экокожа любит структурный верх, поэтому к таким брюкам подходят:

  • длинные пальто прямого кроя, которые делают силуэт стройнее и добавляют элегантности
  • oversize-пуховики, которые создают модный контраст объема и фактуры
  • дубленки или эко-шубы, это теплый и одновременно стильный вариант, который прекрасно работает с total-black
  • кожаные куртки или косухи, это отличный вариант для тех, кто хочет завершить образ в стиле "монолук".

Леся НикитюкНовости шоу-бизнесаМодные трендыЗвезды шоу-бизнеса