Леся Никитюк показала, как носить кожу и total-black: дерзкий "лук", который хочется повторить

Новый "лук" Леси

На селфи звезда позирует в черных брюках прямого кроя, которые формируют четкую линию силуэта и придают комплекту энергичное рок-настроение. А на "верх" Никитюк выбрала объемную черную кофту с лаконичным золотистым принтом и молнией у горловины.

Кстати, это не просто худи, а мерч ее любимого-военного, что делает образ личным и очень символичным.

Никитюк показала модный "лук" (скриншот)

Сочетание фактуры и экокожи и мягкого oversize создает баланс мятежного и домашнего, а total-black в исполнении Никитюк выглядит совсем не буднично, а продуманно и трендово. Минимальный макияж и прямые волосы довершают образ, сохраняя акцент именно на одежде.

Как носить экокожу зимой

Кожаные брюки - один из самых удачных вариантов зимнего гардероба, ведь они держат форму, добавляют образу фактурности и всегда выглядят дороже, чем стоят. Этот элемент легко комбинируется с теплыми вещами, но важно подобрать правильный верх.

С экокожей гармонично сочетаются:

объемные свитера

флисовые или хлопковые худи

теплые рубашки из шерсти или твидовые жакеты.

Какая верхняя одежда подойдет под кожаные брюки зимой

Экокожа любит структурный верх, поэтому к таким брюкам подходят: