Лень вернется в НБА вместе с "Реалом": что известно о новом проекте в европейском баскетболе

Вторник 13 января 2026 16:12
Лень вернется в НБА вместе с "Реалом": что известно о новом проекте в европейском баскетболе Фото: Алексей Лень сможет снова сыграть в НБА (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Заостряется конфликт между Евролигой и Национальной баскетбольной ассоциацией, которая продолжает работу над созданием собственного проекта в Старом Свете.

О том, как развивается ситуация - рассказывает РБК-Украина.

Евролига угрожает НБА и клубам

Евролига официально уведомила НБА о готовности принять юридические меры в случае продолжения переговоров американской лиги с европейскими клубами. По данным Eurohoops, представители европейской структуры отмечают, что большинство из команд имеют долгосрочные обязательства перед главным клубным турниром континента.

Также Евролига обратилась к клубам, которые имеют с ней долгосрочные контракты (лицензия A). Лига отмечает, что любые переговоры об участии в альтернативном турнире могут расцениваться как нарушение действующих контрактов. В таком случае она готова защищать свои интересы в судебном порядке.

Срочный сбор акционеров

В среду, 14 января, запланировано дистанционное совещание клубов-акционеров Евролиги. Главной темой станет определение будущего четырех клубов, которые еще не подписали новые долгосрочные лицензии. Это - испанские "Реал" и "Барселона", турецкий "Фенербахче" и АСВЕЛ из Франции.

Именно эти клубы остаются последними, которые не подтвердили участие в Евролиге на следующие десять лет. Лига настаивает, что дедлайн, установленный акционерами Евролиги для подтверждения совместного будущего турнира, истекает в пятницу, 16 января. В то же время действующие контракты позволяют клубам подписать новые лицензии до 30 июня 2026 года, что затрудняет любые прогнозы.

Кто склоняется к Евролиге, а кто - нет

В Евролиге с осторожным оптимизмом ожидают, что "Барселона" и "Фенербахче" в ближайшее время согласуют условия и продолжат участие в турнире.

В то же время будущее "Реала", в составе которого выступает украинец Алексей Лень, остается неопределенным. Еще менее стабильной выглядит позиция АСВЕЛа - клуб под руководством экс-звезды НБА Тони Паркера склоняется к отказу от Евролиги в пользу заокеанского проекта.

Лень вернется в НБА вместе с &quot;Реалом&quot;: что известно о новом проекте в европейском баскетболе

Возможные участники NBA Europe (инфографика: reddit.com)

Что известно о проекте NBA Europe

Параллельно НБА продолжает работу над созданием нового масштабного проекта NBA Europe. По данным журналистов Bloomberg, американская лига рассматривает формат с 12-ю постоянными франшизами. Еще четыре клуба смогут попадать в соревнование по спортивному принципу.

НБА планирует сохранить 50% собственности лиги, разделив ее с ФИБА и владельцами команд. Стоимость франшиз может достигать до 1 млрд долларов, а для инвесторов предусматривают гибкий, поэтапный вход в течение нескольких лет.

В ближайшее время для потенциальных партнеров будет открыта специальная data room с финансовыми прогнозами и ключевой информацией о будущей лиге.

Комиссионер НБА Адам Сильвер на этой неделе посетит матчи регулярного чемпионата НБА с участием "Мемфис Гриззлиз" и "Орландо Мэджик", которые пройдут 15 и 18 января соответственно в Берлине и Лондоне. Также в середине января НБА планирует провести закрытую конференцию в столице Великобритании для встреч со спонсорами, медиапартнерами и инвесторами потенциальных участников NBA Europe.

Ранее мы рассказали, как Леброн Джеймс превзошел Криса Пола и вошел в историю НБА.

Также мы сообщали, что звезда баскетбольной сборной Украины стал игроком хорватского гранда.

