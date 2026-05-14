LELEKA підкорила "Євробачення" потужним виступом: як це було (відео)

14 травня LELEKA виступила у другому півфіналі "Євробаченні". Співачка потужно представила Україну з піснею "Ridnym".
Як виступила LELEKA, розповідає РБК-Україна.
Відомо, що після перемоги у Нацвідборі команда співачки вирішила дещо оновити конкурсну композицію спеціально для міжнародної сцени. Найбільших змін зазнав вступ пісні. У новій версії значно посилили звучання бандури, яка стала більш помітною та атмосферною. Саме цей інструмент тепер задає настрій композиції з перших секунд.
За словами самої LELEKA, їй було важливо ще сильніше підкреслити українське коріння треку. Артистка називає бандуру "українською арфою" та говорить, що її звучання миттєво повертає додому й нагадує про українську культуру та пам’ять.
Оновленою стала й загальна структура композиції. Аранжування зробили більш насиченим, а партія бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся отримала одну з ключових ролей у пісні. Водночас трек зберіг поєднання електроніки, артпопу, фолькджазу та оркестрового звучання.
Номер LELEKA на "Євробаченні" зазнав змін у порівнянні з Нацвідбором. Команда зробила постановку більш атмосферною та кінематографічною.
Співачка "витягла" ту саму ноту й розчулила єврофанів.
Green into rust, trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)
Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller
Ooh…
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller.