LELEKA підкорила "Євробачення" потужним виступом: як це було (відео)

Що відомо про виступ LELEKA на "Євробаченні"

Відомо, що після перемоги у Нацвідборі команда співачки вирішила дещо оновити конкурсну композицію спеціально для міжнародної сцени. Найбільших змін зазнав вступ пісні. У новій версії значно посилили звучання бандури, яка стала більш помітною та атмосферною. Саме цей інструмент тепер задає настрій композиції з перших секунд.

За словами самої LELEKA, їй було важливо ще сильніше підкреслити українське коріння треку. Артистка називає бандуру "українською арфою" та говорить, що її звучання миттєво повертає додому й нагадує про українську культуру та пам’ять.

Оновленою стала й загальна структура композиції. Аранжування зробили більш насиченим, а партія бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся отримала одну з ключових ролей у пісні. Водночас трек зберіг поєднання електроніки, артпопу, фолькджазу та оркестрового звучання.

Як виступила LELEKA

Номер LELEKA на "Євробаченні" зазнав змін у порівнянні з Нацвідбором. Команда зробила постановку більш атмосферною та кінематографічною.

Співачка "витягла" ту саму ноту й розчулила єврофанів.

LELEKA - "Ridnym", текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller.