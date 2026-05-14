"Євробачення": зухвалий виступ співачки з Румунії, яку ледь не дискваліфікували

У другому півфіналі "Євробачення" на сцену вийшла співачка Alexandra Căpitănescu з Румунії. Вона "запалила" сцену піснею "Choke Me".

Що відомо про Alexandra Căpitănescu і чому виник скандал навколо її пісні

Александра Кепітенеску стала відомою після перемоги у шоу "The Voice of Romania" у 2023 році. Після цього артистка швидко здобула популярність у румунському шоу-бізнесі, випустила дебютний EP "Căpitnu" та почала активно гастролювати країною.

Її стиль поєднує сучасний поп, інді та емоційні балади, а фанати часто відзначають щирість і сильний живий вокал співачки.

Окрім музики, артистка будує кар’єру в науці. Вона навчається у магістратурі на факультеті фізики в Бухаресті та планує працювати медичним фізиком. За словами співачки, їй доводиться поєднувати репетиції, концерти та навчання.

Перед "Євробаченням-2026" навколо представниці Румунії виник гучний скандал через її конкурсну пісню "Choke Me". Частина глядачів і користувачів соцмереж заявила, що назва та текст композиції можуть натякати на насильство й токсичні стосунки. Через це в мережі навіть почали з’являтися заклики дискваліфікувати пісню з конкурсу.

Сама Alexandra пояснювала, що композиція має зовсім інший сенс. За словами співачки, це емоційна історія про внутрішню боротьбу, психологічний тиск та складні переживання, а не романтизація насильства.

Яким був виступ Румунії

Співачка вийшла на сцену у зухвалому костюмі та "запалила" сцену роковим виконанням. Виступ був схожим на номери, якими часто вражає Леді Гага.

Виступ був драйвовим та ефектним. Але чи потрапить Румунія до фіналу - побачимо згодом.

