ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Євробачення": зухвалий виступ співачки з Румунії, яку ледь не дискваліфікували

22:26 14.05.2026 Чт
2 хв
На сцені "Євробачення" влаштували справжній рок-концерт
aimg Поліна Кузенко
"Євробачення": зухвалий виступ співачки з Румунії, яку ледь не дискваліфікували Alexandra Căpitănescu (колаж: РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У другому півфіналі "Євробачення" на сцену вийшла співачка Alexandra Căpitănescu з Румунії. Вона "запалила" сцену піснею "Choke Me".

Як виступила учасниця "Євробачення", розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: 7 фактів про LELEKA, які важливо знати

Що відомо про Alexandra Căpitănescu і чому виник скандал навколо її пісні

Александра Кепітенеску стала відомою після перемоги у шоу "The Voice of Romania" у 2023 році. Після цього артистка швидко здобула популярність у румунському шоу-бізнесі, випустила дебютний EP "Căpitnu" та почала активно гастролювати країною.

Її стиль поєднує сучасний поп, інді та емоційні балади, а фанати часто відзначають щирість і сильний живий вокал співачки.

&quot;Євробачення&quot;: зухвалий виступ співачки з Румунії, яку ледь не дискваліфікувалиAlexandra Căpitănescu (фото: instagram.com/eurovision)

Окрім музики, артистка будує кар’єру в науці. Вона навчається у магістратурі на факультеті фізики в Бухаресті та планує працювати медичним фізиком. За словами співачки, їй доводиться поєднувати репетиції, концерти та навчання.

Перед "Євробаченням-2026" навколо представниці Румунії виник гучний скандал через її конкурсну пісню "Choke Me". Частина глядачів і користувачів соцмереж заявила, що назва та текст композиції можуть натякати на насильство й токсичні стосунки. Через це в мережі навіть почали з’являтися заклики дискваліфікувати пісню з конкурсу.

Сама Alexandra пояснювала, що композиція має зовсім інший сенс. За словами співачки, це емоційна історія про внутрішню боротьбу, психологічний тиск та складні переживання, а не романтизація насильства.

Яким був виступ Румунії

Співачка вийшла на сцену у зухвалому костюмі та "запалила" сцену роковим виконанням. Виступ був схожим на номери, якими часто вражає Леді Гага.

&quot;Євробачення&quot;: зухвалий виступ співачки з Румунії, яку ледь не дискваліфікувалиРумунія на "Євробаченні" (скриншот)

Виступ був драйвовим та ефектним. Але чи потрапить Румунія до фіналу - побачимо згодом.

"Євробачення" - пряма трансляція

Більше цікавого

Легендарні виступи України на "Євробаченні", які увійшли в історію

LELÉKA приголомшила зізнанням про витрати на "Євробачення-2026"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євробачення Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес