LELEKA покорила "Евровидение" мощным выступлением: как это было (видео)

14 мая LELEKA выступила во втором полуфинале "Евровидения". Певица мощно представила Украину с песней "Ridnym".
Как выступила LELEKA, рассказывает РБК-Украина.
Известно, что после победы в Нацотборе команда певицы решила несколько обновить конкурсную композицию специально для международной сцены. Наибольшие изменения претерпело вступление песни. В новой версии значительно усилили звучание бандуры, которая стала более заметной и атмосферной. Именно этот инструмент теперь задает настроение композиции с первых секунд.
По словам самой LELEKA, ей было важно еще сильнее подчеркнуть украинские корни трека. Артистка называет бандуру "украинской арфой" и говорит, что ее звучание мгновенно возвращает домой и напоминает об украинской культуре и памяти.
Обновленной стала и общая структура композиции. Аранжировку сделали более насыщенной, а партия бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся получила одну из ключевых ролей в песне. В то же время трек сохранил сочетание электроники, артпопа, фолькджаза и оркестрового звучания.
Номер LELEKA на "Евровидении" претерпел изменения по сравнению с Нацотбором. Команда сделала постановку более атмосферной и кинематографичной.
Певица "вытянула" ту самую ноту и растрогала еврофанов.
Green into rust, trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)
Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller
Ooh…
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller.