Легенда "Реала" купує найтитулованіший клуб Ліги Європи: сума угоди вражає

Колишній капітан збірної Іспанії та мадридського "Реала" Серхіо Рамос досяг принципової домовленості з групою ключових акціонерів іншого клубу Ла Ліги – "Севільї" щодо його придбання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena Ser .

Залишились формальності

Повідомляється, що Рамос діє не самостійно. У переговорах бере участь інвестиційний холдинг Five Eleven Capital, який разом з іспанським футболістом погодив базові умови потенційної угоди.

Орієнтовна вартість операції становить близько 450 млн євро, і вона вже отримала принципове схвалення з боку власників акцій клубу. Наразі сторони перебувають на етапі фінансового аудиту.

Рамос та його партнери вивчають економічний стан "Севільї", після чого планують перейти до фінального оформлення угоди. Очікується, що всі формальності можуть бути завершені протягом найближчих місяців.

Рамос і "Севілья": особливий зв'язок

Серхіо Рамос відомий передусім за виступами за "Реал". У Мадриді він провів 16 років та виграв з "вершковими" 22 трофеї.

Проте він є вихованцем "Севільї", за яку виступав у двох періодах своєї кар'єри. Саме андалуський клуб став першим професійним для нього: захисник грав за "червоно-білих" з 2003 по 2005 рік, після чого перейшов до "Реала". Згодом він повернувся до рідної команди у сезоні-2023/24 – після виступів за французький ПСЖ.

Криза в клубі як каталізатор угоди

Рішення Рамоса про придбання "Севільї" пов'язують зі складною ситуацією в управлінні клубом, а також незадовільними спортивними результатами в останні сезони.

Команда, яка є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі Європи (7 титулів), протягом останніх трьох років не потрапляє в топ-10 Ла Ліги. А сезон-2024/25 завершила на 17-й сходинці – найгірший результат за чверть століття. Зараз у турнірній таблиці "Севілья" йде 11-ю.

У разі завершення угоди, прогнозуються суттєві кадрові зміни в керівництві клубу, зокрема відхід нинішнього президента Хосе Марії дель Нідо-молодшого.