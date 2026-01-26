Усик приєднався до "Полісся" на зборах у Іспанії (фото)
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відвідав навчально-тренувальний збір житомирського "Полісся", який команда проводить в Іспанії перед другою частиною сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Мотиваційна лекція для футболістів
Зірковий боксер, який перебуває на контракті у житомирському клубі, провів мотиваційну зустріч з гравцями "вовків". Він говорив про характер, дисципліну та силу духу – як ключові чинники успіху не лише в спорті, а й у повсякденному житті.
У клубі зазначили, що слова Усика стали потужним емоційним зарядом для команди напередодні відновлення чемпіонату України.
Після 16-ти турів української Прем'єр-ліги житомирський клуб посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи 30 очок, і продовжує боротьбу за медалі.
Усик у "Поліссі": що відомо
Чемпіон світу з боксу підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. Житомирці тоді якраз здобули право грати в українській Прем'єр-лізі.
Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі він замінив нападника Пилипа Будківського.
На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксера немає.
Раніше ми розповіли, чи дійсно Шапаренко гратиме за "Динамо" до 2030 року.
Також ми писали, що збірна України отримає неочікуване підсилення перед битвою за ЧС-2026 зі Швецією.