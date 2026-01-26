ua en ru
Усик приєднався до "Полісся" на зборах у Іспанії (фото)

Понеділок 26 січня 2026 15:24
UA EN RU
Усик приєднався до "Полісся" на зборах у Іспанії (фото) Олександр Усик на зустрічі з "Поліссям" (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відвідав навчально-тренувальний збір житомирського "Полісся", який команда проводить в Іспанії перед другою частиною сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Мотиваційна лекція для футболістів

Зірковий боксер, який перебуває на контракті у житомирському клубі, провів мотиваційну зустріч з гравцями "вовків". Він говорив про характер, дисципліну та силу духу – як ключові чинники успіху не лише в спорті, а й у повсякденному житті.

У клубі зазначили, що слова Усика стали потужним емоційним зарядом для команди напередодні відновлення чемпіонату України.

Після 16-ти турів української Прем'єр-ліги житомирський клуб посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи 30 очок, і продовжує боротьбу за медалі.

Усик у "Поліссі": що відомо

Чемпіон світу з боксу підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. Житомирці тоді якраз здобули право грати в українській Прем'єр-лізі.

Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі він замінив нападника Пилипа Будківського.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксера немає.

