Леброн Джеймс гучно повернувся в НБА та на очах Михайлюка встановив унікальний рекорд (відео)

Історичне досягнення легенди

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" офіційно став абсолютним рекордсменом НБА за кількістю проведених сезонів. У матчі регулярного чемпіонату проти "Юти Джаз" він вийшов у стартовому складі, розпочавши свою 23-ю кампанію в найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Таким чином Леброн обійшов Вінса Картера, який завершив кар'єру з показником 22 сезони.

Дебют Джеймса цього року відбувся із запізненням – він пропустив старт чемпіонату через хворобу. Повернення легенди стало головною подією дня в НБА.

Внесок в перемогу "Лейкерс"

У своєму першому матчі сезону 40-річний Джеймс провів на майданчику 30 хвилин. За цей час він набрав 11 очок, зробив 12 результативних передач та 3 підбирання.

Його команда впевнено перемогла "Юту" з рахунком 140:126.

У стартовому складі "джазменів" на гру вийшов українець Святослав Михайлюк. Він провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 13 очок, оформив три підбирання та 1 передачу при 1 втраті.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу "Сент-Вінсент – Сент-Мері". На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні-2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном-2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на трьох Олімпійських іграх (2008, 2012, 2024).

Минулого сезону він увійшов в історію, зігравши на одному майданчику разом зі своїм сином Бронні – вперше в історії ліги батько і син виступали за одну команду.

Ім'я Леброна Джеймса пов'язують з імовірною появою в НБА нової команди з Лас-Вегаса.