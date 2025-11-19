Леброн Джеймс громко вернулся в НБА и на глазах Михайлюка установил уникальный рекорд (видео)

Историческое достижение легенды

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" официально стал абсолютным рекордсменом НБА по количеству проведенных сезонов. В матче регулярного чемпионата против "Юты Джаз" он вышел в стартовом составе, начав свою 23-ю кампанию в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Таким образом Леброн обошел Винса Картера, который завершил карьеру с показателем 22 сезона.

Дебют Джеймса в этом году состоялся с опозданием - он пропустил старт чемпионата из-за болезни. Возвращение легенды стало главным событием дня в НБА.

Вклад в победу "Лейкерс"

В своем первом матче сезона 40-летний Джеймс провел на площадке 30 минут. За это время он набрал 11 очков, сделал 12 результативных передач и 3 подбора.

Его команда уверенно победила "Юту" со счетом 140:126.

В стартовом составе "джазменов" на игру вышел украинец Святослав Михайлюк. Он провел на площадке 25 минут, за которые набрал 13 очков, оформил три подбора и 1 передачу при 1 потере.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу "Сент-Винсент - Сент-Мэри". На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений приобрел статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне-2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном-2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на трех Олимпийских играх (2008, 2012, 2024).

В прошлом сезоне он вошел в историю, сыграв на одной площадке вместе со своим сыном Бронни - впервые в истории лиги отец и сын выступали за одну команду.

Имя Леброна Джеймса связывают с вероятным появлением в НБА новой команды из Лас-Вегаса.