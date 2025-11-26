Лайма Вайкуле заспівала "Щедрик" в рекламі АТБ: у мережі розгорілась дискусія

Напередодні свят співачка Лайма Вайкуле, яка десятиліттями будувала кар’єру в Росії, заспівала українською мовою "Щедрик" у новорічному рекламному ролику мережі супермаркетів АТБ. Попри те, що артистка з початку повномасштабної війни відкрито підтримує Україну, її участь у кампанії спричинила суперечки.
Відео зняли на морському узбережжі. У кадрі Вайкуле з’являється в білій пухнастій шубці та незвичайній шапці, а разом із нею у зйомках взяли участь латвійський хор і танцювальний ансамбль, які підспівують артистці та виконують хореографічну постановку.
Наприкінці ролика подяку висловили не лише співачці, а й усьому творчому колективу та народу Латвії.
"В найтемніші часи шукаємо світло у простих речах. Іноді здається, що це не під силу... Але в моменти, коли дні випробовують на міцність, звичні речі набувають іншого значення, це світло особливо цінне. Зовсім скоро промені Різдва об’єднають нас у тихій радості в колі близьких людей, теплих словах та добрих справах, які зігрівають тоді, коли навколо неспокійно. Нехай серця наповнюються любов’ю, вдячністю і вірою в те, що світло завжди знаходить шлях. З найтеплішими побажаннями, твій АТБ", - йдеться у підписі до відео.
Варто зазначити, що Лайма Вайкуле з початку повномасштабної війни підтримує Україну та відкрито виступає проти російської агресії.
Водночас її участь у різдвяному зверненні до українців викликала неоднозначну реакцію в соцмережах.
Юзерів обурило те, що обличчям святкової кампанії стала не українська артистка, а зірка, яка роками створювала російськомовний культурний продукт і була тісно пов’язана з російською естрадою.
Ось як на це відреагували користувачі в мережі:
Лайма Вайкуле здобула широку популярність у 1980-х роках завдяки співпраці з відомим латвійським композитором Раймондом Паулсом.
Саме тоді з’явилися її найвідоміші композиції, серед яких "Вернісаж", "Скрипаль на даху" та "Шпилька-каблук". Артистку вирізняють яскравий сценічний образ, харизма та впізнавана манера виконання.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році співачка публічно виступила проти війни.
У коментарях для медіа вона не раз заявляла, що категорично засуджує будь-які прояви насильства та підтримує лише мирний шлях вирішення конфліктів.
Крім того, Вайкуле повідомляла, що повністю припинила будь-яку співпрацю з Росією.
За її словами, вона не вважає можливим виступати й розважати публіку, поки поряд тривають бойові дії та гинуть люди.
