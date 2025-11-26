Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: в сети разгорелась дискуссия

Накануне праздников певица Лайма Вайкуле, которая десятилетиями строила карьеру в России, спела на украинском языке "Щедрик" в новогоднем рекламном ролике сети супермаркетов АТБ. Несмотря на то, что артистка с начала полномасштабной войны открыто поддерживает Украину, ее участие в кампании вызвало споры.
Видео сняли на морском побережье. В кадре Вайкуле появляется в белой пушистой шубке и необычной шапке, а вместе с ней в съемках приняли участие латвийский хор и танцевальный ансамбль, которые подпевают артистке и исполняют хореографическую постановку.
В конце ролика благодарность выразили не только певице, но и всему творческому коллективу и народу Латвии.
"В самые темные времена ищем свет в простых вещах. Иногда кажется, что это не под силу... Но в моменты, когда дни испытывают на прочность, привычные вещи приобретают другое значение, этот свет особенно ценен. Совсем скоро лучи Рождества объединят нас в тихой радости в кругу близких людей, теплых словах и добрых делах, которые согревают тогда, когда вокруг неспокойно. Пусть сердца наполняются любовью, благодарностью и верой в то, что свет всегда находит путь. С самыми теплыми пожеланиями, твой АТБ", - говорится в подписи к видео.
Стоит отметить, что Лайма Вайкуле с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и открыто выступает против российской агрессии.
В то же время ее участие в рождественском обращении к украинцам вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Юзеров возмутило то, что лицом праздничной кампании стала не украинская артистка, а звезда, которая годами создавала русскоязычный культурный продукт и была тесно связана с российской эстрадой.
Вот как на это отреагировали пользователи в сети:
Лайма Вайкуле получила широкую известность в 1980-х годах благодаря сотрудничеству с известным латвийским композитором Раймондом Паулсом.
Именно тогда появились ее самые известные композиции, среди которых "Вернисаж", "Скрипач на крыше" и "Шпилька-каблук". Артистку отличают яркий сценический образ, харизма и узнаваемая манера исполнения.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году певица публично выступила против войны.
В комментариях для медиа она не раз заявляла, что категорически осуждает любые проявления насилия и поддерживает только мирный путь решения конфликтов.
Кроме того, Вайкуле сообщала, что полностью прекратила любое сотрудничество с Россией.
По ее словам, она не считает возможным выступать и развлекать публику, пока рядом продолжаются боевые действия и гибнут люди.
