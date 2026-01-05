Лавіка розповіла, як пережила атаку на Києва з новонародженим сином

Лавіка розповіла про влучання поруч з нею

За словами співачки, ніч була тривожною для її родини, адже вибух стався зовсім поруч із місцем її проживання. Артистка зазначила, що, попри небезпеку, з нею та її близькими все гаразд.

Лавіка розповіла про влучання на Оболоні (скриншот)

"Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч у нашому районі, але у нас все добре. Бережіть і ви себе, будь ласка", - написала вона.

Також співачка подякувала підписникам за слова підтримки та турботу.

Згодом вона опублікувала ще одне фото з новонародженим сином та пошуткувала, що він "передає привіт" російським окупантам.

Лавіка показала сина (скриншот)

Хто така Лавіка

Лавіка (справжнє ім’я - Любов Юнак) - українська співачка, телеведуча та кандидат психологічних наук. Народилася 26 листопада 1985 року в Києві. З дитинства займалася балетною хореографією, згодом здобула дві вищі освіти.

Перші появи артистки в медіапросторі відбулися у 2008 році.

Дебютний сингл "Щастя кольору платини" одразу отримав відеокліп, а пісня "Вічний рай" принесла артистці широку популярність і увійшла до топ-20 найротованіших треків українських радіостанцій. Того ж року Лавіка була відзначена премією "Кришталевий мікрофон" у номінації "Прорив року".

У 2013 році Любов Юнак захистила кандидатську дисертацію з психології, здобувши науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У 2014-2017 роках Лавіка працювала телеведучою шоу Start-UP Show на телеканалі M1, а у 2016 році брала участь у національному відборі на Євробачення з піснею Hold Me.

У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника шоу "Фабрика зірок" Вову Борисенка, однак згодом пара розлучилася.

У травні 2025 року співачка одружилася з Дмитром Вознюком.

28 грудня в Київському міському пологовому будинку №7 у Лавіки народився первісток. Артистка зізнавалася, що зробила перші години після народження сина особливими - у палаті вона ввімкнула проєкцію зоряного неба, створивши атмосферу родинного свята.

Хлопчика назвали Любомиром.

Лавіка з коханим (фото: instagram.com/lavika)

Обстріл Києва та області 5 січня

У ніч проти 5 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши балістичні ракети та значну кількість ударних безпілотників-"шахедів". Однією з головних цілей знову стала столиця, яку атакували дрони-камікадзе.

Внаслідок обстрілу в Оболонському районі Києва зазнав пошкоджень приватний медичний заклад. За офіційною інформацією, троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер.

Крім того, у Фастівському районі Київської області ворожа атака спричинила руйнування понад десяти житлових будинків, а також пошкодження автомобілів, гаражів і складських приміщень. Внаслідок пожежі у власному будинку загинув чоловік.