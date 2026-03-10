Кваліфікація жіночої збірної України на Євробаскет-2027: екслюзивна трансляція Київстар ТБ

У березні жіноча національна збірна України з баскетболу проведе чергові матчі кваліфікації до чемпіонату Європи з баскетболу 2027 року. Відбіркові ігри ексклюзивно покаже Київстар ТБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз трансляції.

Українська збірна на Євробаскет-2027: розклад

Серед гравчинь, на яких розраховує збірна України: Аліна Ягупова, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус, Христина Філевич та Анжеліка Ляшко.

Найближчі матчі кваліфікації:

11 березня о 19:00 - Україна – Чорногорія

14 березня о 19:00 - Болгарія – Україна

17 березня о 17:00 - Азербайджан – Україна

Як дивитися

Слідкувати за прямими трансляціями матчів можна на каналі КСТБ Баскетбол на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти.

