Кваліфікація жіночої збірної України на Євробаскет-2027: екслюзивна трансляція Київстар ТБ

16:42 10.03.2026 Вт
1 хв
promo
У межах відбору українська команда зіграє проти збірних Чорногорії, Болгарії та Азербайджану
aimg Ілона Свиридова
Кваліфікація жіночої збірної України на Євробаскет-2027: екслюзивна трансляція Київстар ТБ Київстар ТБ транслюватиме Євробаскет-2027 (фото: пресслужба Київстар)

У березні жіноча національна збірна України з баскетболу проведе чергові матчі кваліфікації до чемпіонату Європи з баскетболу 2027 року. Відбіркові ігри ексклюзивно покаже Київстар ТБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз трансляції.

Читайте також: Рекордні 37 країн: Київстар обійшов інших операторів за покриттям VoLTE у роумінгу

Українська збірна на Євробаскет-2027: розклад

Серед гравчинь, на яких розраховує збірна України: Аліна Ягупова, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус, Христина Філевич та Анжеліка Ляшко.

Найближчі матчі кваліфікації:

  • 11 березня о 19:00 - Україна – Чорногорія
  • 14 березня о 19:00 - Болгарія – Україна
  • 17 березня о 17:00 - Азербайджан – Україна

Як дивитися

Слідкувати за прямими трансляціями матчів можна на каналі КСТБ Баскетбол на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Як повідомлялося раніше, на Київстар ТБ відбулася прем'єра українського серіалу "Скарби".

