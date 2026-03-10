Квалификация женской сборной Украины на Евробаскет-2027: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ
В марте женская национальная сборная Украины по баскетболу проведет очередные матчи квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2027 года. Отборочные игры эксклюзивно покажет Киевстар ТВ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз трансляции.
Украинская сборная на Евробаскет-2027: расписание
Среди игроков, на которых рассчитывает сборная Украины: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Кристина Филевич и Анжелика Ляшко.
Ближайшие матчи квалификации:
- 11 марта в 19:00 - Украина – Черногория
- 14 марта в 19:00 - Болгария – Украина
- 17 марта в 17:00 - Азербайджан – Украина
Как смотреть
Следить за прямыми трансляциями матчей можно на канале КСТБ Баскетбол на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.
