Квалификация женской сборной Украины на Евробаскет-2027: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ

В марте женская национальная сборная Украины по баскетболу проведет очередные матчи квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2027 года. Отборочные игры эксклюзивно покажет Киевстар ТВ.

Украинская сборная на Евробаскет-2027: расписание

Среди игроков, на которых рассчитывает сборная Украины: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Кристина Филевич и Анжелика Ляшко.

Ближайшие матчи квалификации:

11 марта в 19:00 - Украина – Черногория

14 марта в 19:00 - Болгария – Украина

17 марта в 17:00 - Азербайджан – Украина

Как смотреть

Следить за прямыми трансляциями матчей можно на канале КСТБ Баскетбол на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

