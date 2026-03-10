ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения

Квалификация женской сборной Украины на Евробаскет-2027: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ

16:42 10.03.2026 Вт
1 мин
promo
В рамках отбора украинская команда сыграет против сборных Черногории, Болгарии и Азербайджана
aimg Илона Свиридова
Квалификация женской сборной Украины на Евробаскет-2027: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ Киевстар ТВ будет транслировать Евробаскет-2027 (фото: пресс-служба Киевстар)

В марте женская национальная сборная Украины по баскетболу проведет очередные матчи квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2027 года. Отборочные игры эксклюзивно покажет Киевстар ТВ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз трансляции.

Читайте также: Рекордные 37 стран: Киевстар обошел других операторов по покрытию VoLTE в роуминге

Украинская сборная на Евробаскет-2027: расписание

Среди игроков, на которых рассчитывает сборная Украины: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Кристина Филевич и Анжелика Ляшко.

Ближайшие матчи квалификации:

  • 11 марта в 19:00 - Украина – Черногория
  • 14 марта в 19:00 - Болгария – Украина
  • 17 марта в 17:00 - Азербайджан – Украина

Как смотреть

Следить за прямыми трансляциями матчей можно на канале КСТБ Баскетбол на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не упустить самые интересные моменты.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Как сообщалось ранее, на Киевстар ТВ состоялась премьера украинского сериала "Скарби".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевстар Баскетбол
Новости
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко