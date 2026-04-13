"Кульбаби" Тоні Матвієнко: скільки коштував хіт, який приніс співачці десятки тисяч доларів

Скільки Матвієнко заплатила за "Кульбаби"

За словами співачки, на момент покупки пісні сума не була надто великою, хоча нині розцінки на подібний матеріал уже значно вищі.

Матвієнко пояснила, що автор хіта Іван Клименко врахував її фінансові можливості й поставився до неї лояльно.

"Я, до речі, про суми не кажу. На той момент це було не дуже багато. Знаю, що зараз ціни, так, кілька тисяч доларів. А Іван просто знав мої можливості. Він не дуже, як на мене, здер з мене грошей багато", - сказала знаменитість.

Артистка також зізналася, що композитор запропонував їй одразу кілька композицій на вибір.

Серед приблизно десяти треків вона обрала саме "Кульбаби", бо ця пісня виявилася для неї дуже близькою емоційно.

"Він мені багато пісень, десь 10 вислав на продаж. Я обрала "Кульбаби", - поділилася співачка.

Чому "Кульбаби" стали особливою піснею

Донька Ніни Митрофанівни пояснила, що в тексті й настрої композиції впізнала себе. Саме тому трек одразу відгукнувся їй і став особливим.

"Сподобалась дуже сильно. Я таку свою юність побачила в цій пісні. Оце все про мене", - зізналася артистка.

Водночас співачка не приховує, що шлях до великого визнання для неї був довгим.

Вона пов’язує це з тим, що багато часу приділяла сім’ї та дітям, а також не мала достатніх фінансових можливостей для потужного просування.

За її словами, чимало в кар’єрі доводилося робити власними силами.

"Тому що це все робилось своїми силами. Я ніби сам собі продюсер виходить", - сказала співачка.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Окремо артистка пригадала, що у 2023 році їй ще доводилося дораховуватися за "Кульбаби", і в той момент фінансово допомогла мама.

"Вийшло так, що нікого не було в Україні, а гроші я повинна була винна ще", - розповіла Матвієнко.

Вона додала, що для неї було важливо не залишатися в боргу.

"Я теж не люблю бути винною. Треба було віддати гроші. Віддала. А в мене просто тоді не було. А в мами були, вона віддала", - поділилася артистка.

Скільки Матвієнко заробила на "Кульбабах"

Співачка також зізналася, що саме цей трек приніс їй чи не найбільший дохід у житті. За її словами, йдеться про десятки тисяч доларів, але не про сотню тисяч.

"Це вперше в мене така сума в моєму житті. Це десятки тисяч доларів. Це більше десятки тисяч доларів. Десь між десятками і сотнею", - розкрила Матвієнко.

При цьому вона уточнила, що зароблені гроші витрачала не лише на побутові потреби, а й вкладала назад у творчість.

"Я вважаю, що це було приємно такі гроші заробити, реінвестувати у ще один хіт", - пояснила співачка.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Донька Ніни Матвієнко не приховує, що після успіху "Кульбаб" у її кар’єрі почався дуже активний період.

За словами артистки, минулий рік став для неї майже мрією, адже вона мала велику кількість виступів і проєктів.

"Ну, чесно, той рік був мрією", - сказала співачка.

"Мене майже дома не було. В мене дуже було багато виступів. В мене були і сольні концерти, і в журі я сиділа, на фестивалях виступала. І це така активність була", - розповіла вона.

Артистка зізналася, що хотіла б ще раз пережити такий період у творчості.

"Ще хочу таке пережити. Але тут, знаєте, мрія збулася. Так, подякувала всім. Далі побачимо", - підсумувала вона.