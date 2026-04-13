"Кульбаби" Тони Матвиенко: сколько стоил хит, который принес певице десятки тысяч долларов

Сколько Матвиенко заплатила за "Кульбабы"

По словам певицы, на момент покупки песни сумма не была слишком большой, хотя сейчас расценки на подобный материал уже значительно выше.

Матвиенко объяснила, что автор хита Иван Клименко учел ее финансовые возможности и отнесся к ней лояльно.

"Я, кстати, о суммах не говорю. На тот момент это было не очень много. Знаю, что сейчас цены, да, несколько тысяч долларов. А Иван просто знал мои возможности. Он не очень, как по мне, содрал с меня денег много", - сказала знаменитость.

Артистка также призналась, что композитор предложил ей сразу несколько композиций на выбор.

Среди примерно десяти треков она выбрала именно "Кульбаби", потому что эта песня оказалась для нее очень близкой эмоционально.

"Он мне много песен, где-то 10 выслал на продажу. Я выбрала "Кульбаби", - поделилась певица.

Почему "Кульбаби" стали особенной песней

Дочь Нины Митрофановны объяснила, что в тексте и настроении композиции узнала себя. Именно поэтому трек сразу откликнулся ей и стал особенным.

"Понравилась очень сильно. Я такую свою юность увидела в этой песне. Это все обо мне", - призналась артистка.

В то же время певица не скрывает, что путь к большому признанию для нее был долгим.

Она связывает это с тем, что много времени уделяла семье и детям, а также не имела достаточных финансовых возможностей для мощного продвижения.

По ее словам, многое в карьере приходилось делать собственными силами.

"Потому что это все делалось своими силами. Я как бы сама себе продюсер получается", - сказала певица.

Отдельно артистка вспомнила, что в 2023 году ей еще приходилось досчитываться за "Одуванчики", и в тот момент финансово помогла мама.

"Получилось так, что никого не было в Украине, а деньги я должна была должна еще", - рассказала Матвиенко.

Она добавила, что для нее было важно не оставаться в долгу.

"Я тоже не люблю быть виноватой. Надо было отдать деньги. Отдала. А у меня просто тогда не было. А у мамы были, она отдала", - поделилась артистка.

Сколько Матвиенко заработала на "Кульбабах"

Певица также призналась, что именно этот трек принес ей едва ли не самый большой доход в жизни. По ее словам, речь идет о десятках тысяч долларов, но не о сотне тысяч.

"Это впервые у меня такая сумма в моей жизни. Это десятки тысяч долларов. Это больше десятка тысяч долларов. Где-то между десятками и сотней", - раскрыла Матвиенко.

При этом она уточнила, что заработанные деньги тратила не только на бытовые нужды, но и вкладывала обратно в творчество.

"Я считаю, что это было приятно такие деньги заработать, реинвестировать в еще один хит", - пояснила певица.

Дочь Нины Матвиенко не скрывает, что после успеха "Кульбаб" в ее карьере начался очень активный период.

По словам артистки, прошлый год стал для нее почти мечтой, ведь она имела большое количество выступлений и проектов.

"Ну, честно, тот год был мечтой", - сказала певица.

"Меня почти дома не было. У меня очень было много выступлений. У меня были и сольные концерты, и в жюри я сидела, на фестивалях выступала. И это такая активность была", - рассказала она.

Артистка призналась, что хотела бы еще раз пережить такой период в творчестве.

"Еще хочу такое пережить. Но тут, знаете, мечта сбылась. Да, поблагодарила всех. Дальше увидим", - подытожила она.