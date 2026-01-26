ua en ru
Кубок світу з біатлону. Розклад сил перед Олімпіадою-2026: хто лідери і на яких позиціях українці

Понеділок 26 січня 2026 10:21
UA EN RU
Кубок світу з біатлону. Розклад сил перед Олімпіадою-2026: хто лідери і на яких позиціях українці Віталій Мандзин (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Андрій Костенко

На Кубку світу з біатлону завершився шостий етап, який приймало чеське Нове Место. Це була остання перевірка сил перед головним змаганням сезону – Олімпійськими іграми-2026.

Хто очолює світові рейтинги та на яких місцях вітчизняні біатлоністи – розповідає РБК-Україна.

Прогрес Мандзина та перші бали Лесюка

Найкращу динаміку серед українців у чоловічому заліку продемонстрував Віталій Мандзин. За підсумками етапу він піднявся на дві позиції та посідає 27-ме місце.

Вперше в сезоні до залікової зони Кубка світу потрапив Тарас Лесюк. Українець фінішував 36-м у короткій "індивідуалці" та набрав 5 очок, що дозволило йому посісти 89-ту сходинку загального рейтингу.

Без змін залишився очковий доробок ще двох представників збірної. Капітан команди Дмитро Підручний повністю пропустив етап у Новому Месті через індивідуальний план підготовки. Через це він опустився з 46-го місця на межу топ-50. Дебютант серії Богдан Борковський брав участь у гонках, але не зумів фінішувати в топ-40, втративши п'ять позицій у заліку.

Новий лідер Кубка світу

Після шести етапів у чоловічому загальному заліку відбулася зміна лідера. Ним став француз Ерік Перро, який випередив італійця Томмазо Джакомеля завдяки перемозі в масстарті.

Загальний залік Кубка світу (чоловіки):

  1. Ерік Перро (Франція) – 834
  2. Томмазо Джакомель (Італія) – 797
  3. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 668
  4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія) – 630
  5. Кантен Фійон Майє (Франція) – 503
  • …27. Віталій Мандзин (Україна) – 177
  • …50. Дмитро Підручний (Україна) – 55
  • …77. Богдан Борковський (Україна) – 13
  • …89. Тарас Лесюк (Україна) – 5

Жіночий залік: три українки з очками

Серед жінок після етапу в Новому Месті очки в загальному заліку мають три представниці України – Христина Дмитренко, Юлія Джима та дебютантка серії Валерія Дмитренко.

Усі троє фінішували в заліковій зоні короткої індивідуальної гонки. Христина Дмитренко з оновленим рекордом сезону стала 21-ю, Юлія Джима посіла 32-ге місце, а Валерія Дмитренко завершила гонку 39-ю.

Христина Дмитренко також відібралася до масстарту, однак напередодні старту оголосила про відмову від участі.

За підсумками етапу Христина піднялася на три позиції та повернулася на 45-те місце загального заліку. Юлія Джима та Валерія Дмитренко з першими очками в сезоні-2025/26 розташувалися на 84-й та 93-й сходинках відповідно.

Зміни у топі

У топ-3 жіночого рейтингу сталася лише одна зміна: третє місце посіла шведка Анна Магнуссон, яка випередила норвежку Марен Кіркейде. Лідеркою залишається француженка Лу Жанмонно, що має перевагу над Суві Мінккінен з Фінляндії у 202 очки.

Загальний залік Кубка світу (жінки):

  1. Лу Жанмонно (Франція) – 848
  2. Суві Мінккінен (Фінляндія) – 646
  3. Анна Магнуссон (Швеція) – 585
  4. Марен Кіркейде (Норвегія) – 576
  5. Ганна Еберг (Швеція) – 560
  • …45. Христина Дмитренко (Україна) – 79
  • …84. Юлія Джима (Україна) – 9
  • …93. Валерія Дмитренко (Україна) – 2

Коли і де пройдуть олімпійські змагання

Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.

У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.

Раніше ми повідомили, що збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026.

Також читайте про найуспішніший в історії виступ України на юніорському ЧЄ з біатлону.

