Яку "пластику" робила Торі Спеллінг: зірка "Беверлі-Гіллз" розкрила усю правду

Що сказала Торі Спеллінг про "пластику"

Під час розмови з пластичним хірургом акторка зізналася, що все життя її переслідують чутки про численні пластичні операції. За її словами, вони не відповідають дійсності.

Зокрема Спеллінг згадала матеріалпро те, що вона зробила "імплантати щік" і "нове підборіддя" в період, коли почала зніматися в "Беверлі-Гіллз".

"Вони писали: "Вона зробила всі ці пластичні операції". Вони зробили таке з 17-річною дівчиною", - сказала акторка.

Зірка зазначила, що тоді зробила тільки операцію на носі.

Спеллінг відповіла на чутки про "пластику" (фото: instagram.com/torispelling)

Розмова виникла на тлі обговорень "нової" зовнішності Джима Керрі. На думку Торі, навіть такі елітні актори переймаються через те, що про них говорять.

"Ти начебто кажеш: "Та йди ти". Проте водночас: "Ох, це зачіпає мої почуття", - сказала вона.

Сама вона досі іноді хвилюється через закиди в соцмережах щодо зовнішності.

"Мені 52, у травні буде 53. Кожну фотографію, яку я публікую, люди коментують: "Припини робити філлери". А я така: "Я не роблю!" - поділилася вона.

Акторка вважає жахливою критику зовнішності зірок. Навіть жартує, що думає зробити усі операції, які їй припусують.

"Я повинна сказати: "До біса". І просто зробити всю обличчя. Я не можу виграти", - прокоментувала вона.

Спеллінг додала, що не відповідає на злісні коментарі. Колись вона дійсно робила філлери, але зараз має лише ботокс.

Раніше у 2024-му акторка також зізнавалася в операції зі збільшення грудей.

Які операції робила зірка "Беверлі-Гіллз" (фото: instagram.com/torispelling)

Особисте життя Торі Спеллінг

Нагадаємо, останні 17 років була заміжня з канадським актором Діном Макдермоттом. Пара розірвала стосунки у 2023-му, а офіційно розлучилася лише за два роки.

Від шлюбу у Спеллінг є п'ятеро дітей - 18-річний Ліам, 17-річна Стелла, 14-річна Хатті, 13-річний Фінн і 8-річний Бо.