Какую "пластику" делала Тори Спеллинг: звезда "Беверли-Хиллз" раскрыла всю правду

Что сказала Тори Спеллинг о "пластике"

Во время разговора с пластическим хирургом актриса призналась, что всю жизнь ее преследуют слухи о многочисленных пластических операциях. По ее словам, они не соответствуют действительности.

В частности Спеллинг вспомнила материал о том, что она сделала "имплантаты щек" и "новый подбородок" в период, когда начала сниматься в "Беверли-Хиллз".

"Они писали: "Она сделала все эти пластические операции". Они сделали такое с 17-летней девушкой", - сказала актриса.

Звезда отметила, что тогда сделала только операцию на носу.

Спеллинг ответила на слухи о "пластике" (фото: instagram.com/torispelling)

Разговор возник на фоне обсуждений "новой" внешности Джима Керри. По мнению Тори, даже такие элитные актеры переживают из-за того, что о них говорят.

"Ты как будто говоришь: "Да иди ты". Но в то же время: "Ох, это задевает мои чувства", - сказала она.

Сама она до сих пор иногда волнуется из-за упреков в соцсетях по поводу внешности.

"Мне 52, в мае будет 53. Каждую фотографию, которую я публикую, люди комментируют: "Прекрати делать филлеры". А я такая: "Я не делаю!" - поделилась она.

Актриса считает ужасной критику внешности звезд. Даже шутит, что думает сделать все операции, которые ей предполагают.

"Я должна сказать: "К черту". И просто сделать все лицо. Я не могу выиграть", - прокомментировала она.

Спеллинг добавила, что не отвечает на злобные комментарии. Когда-то она действительно делала филлеры, но сейчас имеет только ботокс.

Ранее в 2024-м актриса также признавалась в операции по увеличению груди.

Какие операции делала звезда "Беверли-Хиллз" (фото: instagram.com/torispelling)

Личная жизнь Тори Спеллинг

Напомним, последние 17 лет была замужем за канадским актером Дином Макдермоттом. Пара разорвала отношения в 2023-м, а официально развелась только через два года.

От брака у Спеллинг есть пятеро детей - 18-летний Лиам, 17-летняя Стелла, 14-летняя Хатти, 13-летний Финн и 8-летний Бо.